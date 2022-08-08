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Zaporijya nükleer santrali
Zaporijya nükleer santraliFotoğraf: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
PolitikaUkrayna

BM: Nükleer santrale saldırı intihar olur

2 saat önce

Ukrayna savaşında Avrupa’nın en büyük nükleer santralinin vurulduğu iddialarına ilişkin konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, nükleer savaş riski uyarısı yaptı. Moskova ve Kiev ise saldırıyla ilgili birbirini suçluyor.

https://www.dw.com/tr/bm-n%C3%BCkleer-santrale-sald%C4%B1r%C4%B1-intihar-olur/a-62737863

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya nükleer santralini hedef aldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pazartesi günü Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Guterres, "Bir nükleer santrale düzenlenen her saldırı, intihardır. Umarım bu saldırılar sona erer" diye konuştu. Guterres, açıklamasında yaşanan gelişmelerden iki taraftan herhangi birini açıkça sorumlu tutmadı.

Mevcut jeopolitik durumda "bir radikalleşmeye tanıklık ettiklerini" kaydeden Guterres, "Bu da nükleer savaş riskini bir kez daha tamamen göz ardı edemeyeceğimiz hale getiriyor" dedi.

BM bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) da, Cuma günkü gelişmelerin ardından, "son derece gerçek bir nükleer felaket riski" uyarısında bulunmuştu. UAEK temsilcilerinin santrale erişiminin sağlanmasını umduğunu kaydeden Guterres, "UAEK'in söz konusu santralin istikrara kavuşturulması için gerekli olan koşulları gerçekleştirmeye ilişkin çabalarını destekliyoruz" diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio GuterresFotoğraf: Pedro Nunes/REUTERS

Guterres, Cumartesi günü, Hiroşima'ya düzenlenen nükleer saldırının 77'nci yıl dönümünde Tokyo'da düzenlenen anma etkinliğine katılmıştı. Etkinlikte bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri, nükleer tehdit bağlamında "insanlığın dolu bir silahla oynadığı" uyarısında bulunmuştu.

Karşılıklı suçlamalar

Moskova ve Kiev, Zaporijya santraline düzenlenen son saldırıdan birbirlerini sorumlu tutuyor.

Ukrayna, Rusya'nın Cumartesi günü tesisi topçu ateşine tuttuğunu iddia ederek saldırı sonucunda üç radyasyon sensörünün tahrip olduğunu ve santralde çalışan bir işçinin yaralandığını açıklamıştı.

Rusya ise tesisi Ukrayna'nın vurduğunu iddia ediyor. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nin yayınladığı açıklamada, "Ukraynalı milliyetçiler 5 Ağustos'ta söz konusu tesise topçu saldırısı düzenlemiştir. Saldırıda iki yüksek voltajlı elektrik hattı zarar görmüştür. Rus ordusunun doğru zamanda gerçekleştirdiği etkili eylemleri sayesinde tesisin hayati altyapısı zarar görmemiştir" denildi.

"Nükleer terör" suçlaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, söz konusu gelişmelere ilişkin, Rusya'ya "nükleer terör" suçlaması yöneltti.

Pazar günü televizyonda yayınlanan açıklamasında Zelenskiy, "Dünyada, bir terörist ülke bir nükleer santrale ateş açtığında kendini güvenli hissedebilecek tek bir ulus yoktur" diye konuştu. Ukraynalı lider, Moskova'ya karşı daha fazla uluslararası yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma niteliğini taşıyan Zaporijya, savaşın ilk günlerinden bu yana Rus kontrolünde bulunuyor.

AFP,Reuters / BÜ,BK

 

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