BM: İdlib'den kaçanların sayısı 800 bini geçti

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birlikler, muhalif grupların elindeki son bölge olan İdlib'de operasyonlarına devam ediyor.

Çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle bölgeden giderek daha fazla kişinin kaçtığını açıklayan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Bürosu (OCHA), Aralık ayından bu yana kaçanların sayısının 800 bini aştığını belirtti. BM'nin verilerine göre Suriye'nin kuzeyinden sadece son üç gün içinde kaçanların sayısının 140 bini geçti. Kaçanların yüzde 60'ını çocukların oluşturduğu tahmin ediliyor.

OCHA Sözcüsü David Swanson bölgede zaten kötü olan durumun daha da kötüleştiğini belirterek, sivillerin fark edilmemek için daha çok geceleri kamyonlarla ya da yaya olarak İdlib'den uzaklaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Swanson, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğüne de dikkat çekti.

Kaçanların 290 bini çocuk

Save the Children adlı çocukları koruma örgütü de bölgedeki mültecilerin durumunu endişe verici şekilde kötüleştiğini açıkladı. En az 290 bin çocuğun şiddetten kaçmak zorunda kaldığını belirten örgüt, İdlib'de insani bir felaketin söz konusu olduğuna işaret etti. Geçen kış kötü hava koşulları nedeniyle bebekler ve çocukların öldüğünü hatırlatan Save the Children'ın yardım sorumlusu Sonia Khush, "O zaman kaçışların boyutu bu kadar büyük de değildi" diye sözlerini sürdürdü. Khush, acil bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Aralık ayından bu yana 700 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor

Rejim birlikleri geçen Nisan ayından bu yana Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde operasyonlarını genişleterek sürdürüyor. Şam, İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle sağlanan ateşkese rağmen Rusya'nın desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonlarına son vermedi. Rejim birlikleri bu hafta vilayetin kuzeye doğru giden ekseninde stratejik önemdeki noktaları da kontrolü altına aldı.

Çatışma olmayan bölgeler de boşaldı

BM sözcüsü Swanson, Suriye ordusunun ilerleyişi nedeniyle çatışma yaşanmayan bölgelerin tamamen boşaldığı bilgisini verdi. BM'nin tahminlerine göre İdlib'de yaklaşık 3 milyon sivil yaşıyor ve bunların yarısından fazlasını iç göçle kaçanlar oluşturuyor.

İdlib'de gıda, barınma ve tıbbi sıkıntılar yaşandığını kaydeden yardım örgütleri, Suriye ve Rusya'nın düzenlediği hava bombardımanlarında çok sayıda hastanenin hedef olduğuna ve ayrıca Türkiye'nin de sınırları kapalı tuttuğuna dikkat çekiyor.

dpa,AP,KNA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe