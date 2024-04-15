BM: Her gün 20 bin kişi Sudan'da yerinden ediliyor

Sudan'da iç savaşın başlamasının üzerinden bir yıl geçti. BM raporuna göre, ülkede her gün 20 bin kişi yerinden ediliyor. Paris'te Sudan'a yardım konferansı düzenlenleniyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) bir yıldan bu yana iç savaşın yaşandığı Sudan'da her gün yaklaşık 20 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Birleşmiş Milletlere bağlı IOM'un bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde açıklanan raporunda, yerlerinden edilenlerin çoğunun çocuk ve gençler olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre, savaşın başlamasından bu yana 8,6 milyondan fazla kişi yaşadığı köy ve kasabalardan ayrılmak zorunda kaldı. Yaklaşık 2 milyon kişinin ülke sınırları dışına kaçtığı, yaklaşık 730 bin kişinin Çad'a, 630 bin kişinin Güney Sudan'a ve 515 bin kişinin Mısır'a gittiği belirtildi.

"Görmezden geliniyor"

IOM Genel Direktörü Amy Pope, ülkedeki duruma ilişkin, "Sudan ne yazık ki son on yılların en büyük insani krizlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Ülkeyi etkisi altına alan çatışma, bölge genelinde baskı yaratıyor. Milyonlarca insan yerinden ediliyor, açlık çekiyor, sömürü ve istismara maruz kalıyor, ancak içinde bulundukları kötü durum dünyanın büyük bir kısmı tarafından görmezden geliniyor" değerlendirmesini yaptı.

Paris'te Sudan'a yardım konferansı

Paris'te düzenlenen Sudan'a yardım konferansı Fotoğraf: Christophe Ena/dpa/AP/picture alliance

Sudan'a acil destek sağlamak için Fransa'nın başkenti Paris'te bugün uluslararası bir yardım konferansı düzenleniyor. Konferansa katılan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransız mevkidaşı Stéphane Séjourné uluslararası topluma Sudan'a yardım çağrısında bulundu. Fransız diplomatik kaynakların dpa haber ajansına verdikleri bilgilere göre, yardım konferansında ABD, AB, Fransa ve Almanya'dan Sudan için "1 milyar eurodan fazla" bağış toplanması bekleniyor.

AB'nin 350 milyon euro, Fransa'nın 110 milyon euro, ABD'nin 147 milyon euro ve Almanya'nın da 244 milyon euro bağışlayacağı belirtildi.

Sudan'da Nisan 2023 ortalarında fiili devlet başkanı Abdülfettah el Burhan ile Sudan'da ordu ile paramiliter güçlerden oluşan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri Muhammed Dagalo arasında kanlı bir iktidar mücadelesi başlamış bunun üzerine ülke iç savaşa sürüklenmişti.

dpa, Reuters/JD, AI

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