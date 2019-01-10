 BM Hajin’de yeni çatışmalar konusunda uyardı | DÜNYA | DW | 11.01.2019

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DÜNYA

BM Hajin’de yeni çatışmalar konusunda uyardı

BM, Suriye’nin doğusundaki Hajin kentinde IŞİD ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki yeni çatışmalar konusunda uyardı. Ayrıca BM bölgede sivillerin maruz kaldıkları şiddet nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Syrien Krieg US-Armee in Hadschin (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin doğusundaki Deyr ez Zor iline bağlı Hajin kentinde yeni çatışmalardan derin üzüntü duyduklarını açıkladı. BM aynı zamanda artan sivil ölümleri konusunda uyarıda bulunurken, son altı ayda 25 bin kişinin bölgeden kaçtığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada Hajin’deki çatışmalar nedeniyle aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu giderek daha fazla sivilin şiddet nedeniyle mağdur olduğunu belirtti.

IŞİD ile ana unsurunu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle son altı ayda bölgeden yaklaşık 25 bin kişinin kaçtığını belirten sözcü, bu insanların günlerce su ve yemeğe erişimleri olmadan çok kötü hava koşullarında yakınlardaki kamplara veya yerleşim yerlerine ulaştıklarını açıkladı.

Halen daha iki bin kadar sivilin çatışma bölgesinde olduğunu ifade eden BM sözcüsü, özellikle tehlike altında olanların IŞİD’in kontrolünde yaşan siviller olduklarını söyledi. Sözcü aynı zamanda "artan sivil ölümleri" konusunda uyardı, ancak bu konuda bir rakam paylaşmadı.

SDG, Aralık ortasında yaptığı açıklamada IŞİD’e karşı ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonun da yardımlarıyla Suriye'nin doğusunda IŞİD'in kontrolünde olan son bölgelerden biri olan Hajin'in büyük bir bölümünü örgütten temizlediğini ve kontrolü ele geçirdiğini açıklamıştı.

epd,AFP/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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