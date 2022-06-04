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Schweden Stockholm | Antonio Guterres und Magdalena Andersson
Fotoğraf: Soren Andersson/AP/picture alliance
PolitikaRusya

BM Genel Sekreteri'inden savaşın sonlandırılması çağrısı

43 dakika önce

BM Genel Sekreteri Guterres,Rusya - Ukrayna savaşının 100. gününde şiddetin bir an önce sonlandırılması çağrısı yaptı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın Ukrayna saldırısının 100. gününde Cuma günü yaptığı açıklamada,savaşın  bir an önce bitirilmesi çağrısı yaptı. Çatışmaların sonlandırılmasının müzakereler ve diyalogdan geçtiğini belirten Guterres, BM’in bu türden çabaları destekleyeceğini söyledi.

"Tarafların savaşı bitirmek için göstereceği samimi çabalar Ukrayna için, Rusya için ve dünya için daha iyi olacaktır" dedi.

Guterres, savaş alanında ihtiyacı olan herkesin insani yardım götürenlere erişiminin engelsiz bir şekilde sağlanması çağrısı yaptı. Savaş bölgelerinde mahsur kalmış sivillerin bir an önce tahliye olmaları gerektiğini ve insan haklarının uluslararası standartlarda korunması gerektiğini söyledi.

Guterres savaşın yarattığı yıkıma ilişkin, "Savaş, halihazırda binlerce hayata mal oldu, tarifsiz yıkımlara neden oldu ve milyonlarca insan yerinden edildi. İnsan hakları ihlalleri ve gıda, enerji ve finans alanlarını kapsayan üç boyutlu küresel bir kriz yarattı. En çok da savunmasız insanları, ülkeleri ve ekonomileri etkiledi" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararnamelere imza atmasının ardından Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmişti.  Savaş 100 gündür devam ederken Rusya operasyonlarını özellikle ülkenin doğusundaki Donbas Bölgesi'nde yoğunlaştırıyor.

BM'nin tahminlerine göre, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık yedi milyon Ukraynalı ülkesini terk ederek Avrupa ülkelerine sığındı.

dpa / AI, BÖ

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