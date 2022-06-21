  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio GuterresFotoğraf: Loey Felipe/UN Photo/Xinhua/picture alliance
PolitikaSuriye

BM Genel Sekreteri: Suriye halkından vazgeçemeyiz

2 saat önce

Suriye'ye Türkiye üzerinden gönderilen yardımların 1 yıl daha uzatılması için BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, "Suriye halkından vazgeçemeyiz" dedi.

https://www.dw.com/tr/bm-genel-sekreteri-suriye-halk%C4%B1ndan-vazge%C3%A7emeyiz/a-62197950

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki insani durumla ilgili düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Suriye'nin kuzeybatısındaki milyonlarca insana Türkiye üzerinden gönderilen yardımların önemine vurgu yaptı.

Bu bölgedeki insanlara yardım ulaştırılmasını sağlayan BM programının bir yıl daha uzatılması için Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunan Guterres, "Suriye halkından vazgeçemeyiz" ifadesini kullandı.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatı bölgesine Türkiye sınırındaki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden yardım gönderilmesine imkân tanıyan BM programı 10 Temmuz'da sona eriyor.

Esad rejiminin müttefiki Rusya, söz konusu yardım programının Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini savunuyor. Moskova bu gerekçeyle yardımların Suriye içinden gönderilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak muhalifler bu durumda gıda ve diğer insani yardımların hükümet kontrolüne geçmesinden endişe ediyor.

"Ahlaki bir zorunluluk"

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Guterres, "Sınır ötesi operasyonlara izin verilmesi konusundaki konsensüsü sürdürmeleri için konsey üyelerine güçlü bir şekilde çağrıda bulunuyorum" dedi. BM Genel Sekreteri, "bölgede yardıma ve korumaya ihtiyaç duyan 4,1 milyon insanın çektiği ızdırap ve savunmasızlığı dikkate almanın ahlaki bir zorunluluk olduğunu" sözlerine ekledi.

Guterres, Suriye'nin kuzeybatısındaki ihtiyaç sahiplerinin yüzde 80'inin kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise toplantıda yaptığı konuşmada, "İnsan hayatına ve BM Antlaşması'na saygı gösteren biri böyle hayati bir sistemi aksatmaya nasıl vesile olabilir?" ifadesini kullandı.

Ayda 800 kamyon yardım

Guterres'in bir yıl daha uzatılmasını talep ettiği BM operasyonlarında Türkiye'den Suriye'ye ayda yaklaşık 800 kamyon yardım ulaştırılıyor. Yardım programının uzatılması için BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'den hiçbirinin veto etmemesi koşuluyla en az dokuz üyenin onayı gerekiyor.

BM Güvenlik Konseyi 2014 yılında Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'deki iki sınır kapısından insani yardım geçisine izin vermişti. Ancak daha sonra Rusya ve Çin'in itirazları üzerine geçiş noktaları Türkiye'deki Babül Hava Sınır Kapısı'yla sınırlandırıldı.

DW,rtr/CÖ,JD

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Suriyeli muhalifler arasında ateşkes sağlandı

Suriyeli muhalifler arasında ateşkes sağlandı

Suriye'de kendi aralarında çatışan Türkiye destekli muhalif gruplar Ankara'nın arabuluculuğunda ateşkese vardı.
Politika
20 Haziran 2022
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev

Rusya'dan Türkiye'ye: Suriye'ye operasyon akıllıca olmaz

Rusya'dan Türkiye'ye: Suriye'ye operasyon akıllıca olmaz

Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı bir askeri operasyonun "akıllıca olmayacağını" söyledi.
Politika
15 Haziran 2022
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad

Esad: Türkiye'ye karşılık vermekten çekinmeyiz

Esad: Türkiye'ye karşılık vermekten çekinmeyiz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus yayın kuruluşu RT'ye verdiği röportajda Türkiye'nin olası askeri harekâtına imkanlar dahilinde askeri yanıt vermekten çekinmeyeceklerini söyledi, halk direnişi vurgusu yaptı.
Politika
10 Haziran 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nisan ayı sonundaki Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile

Veliaht Prens'in ziyaretine bakış ve beklentiler ne yönde?

Politika
3 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

100 TL'lik banknotlar

Özel sektörde ara zam beklentisi yüzde 30

Özel sektörde ara zam beklentisi yüzde 30

Ekonomi
3 saat önce
Türkei Fotoreportage Wirtschaft

Patronlar Bakan'la buluştu: Elektriğe en az yüzde 30 zam

Patronlar Bakan'la buluştu: Elektriğe en az yüzde 30 zam

Ekonomi
18 saat önce
YanYana projesi 10 ilde yürütülüyor

Mülteci karşıtı söylem çocukları vuruyor

Mülteci karşıtı söylem çocukları vuruyor

Göç
19 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Macron genel seçimde tuş oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron genel seçimde tuş oldu

Politika
20 Haziran 2022
Türkiye'nin dünyaca ünlü tatil merkezlerinden Bodrum

Konaklama: Yabancı uzatıyor, yerli kısaltıyor

Konaklama: Yabancı uzatıyor, yerli kısaltıyor

Ekonomi
19 Haziran 2022
Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşüm projesi protestolara yol açtı

İstanbul: Kentsel dönüşümde nerede hata yapılıyor?

İstanbul: Kentsel dönüşümde nerede hata yapılıyor?

Toplum
19 Haziran 2022
Ana sayfaya dön