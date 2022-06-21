BM Genel Sekreteri: Suriye halkından vazgeçemeyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki insani durumla ilgili düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Suriye'nin kuzeybatısındaki milyonlarca insana Türkiye üzerinden gönderilen yardımların önemine vurgu yaptı.

Bu bölgedeki insanlara yardım ulaştırılmasını sağlayan BM programının bir yıl daha uzatılması için Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunan Guterres, "Suriye halkından vazgeçemeyiz" ifadesini kullandı.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatı bölgesine Türkiye sınırındaki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden yardım gönderilmesine imkân tanıyan BM programı 10 Temmuz'da sona eriyor.

Esad rejiminin müttefiki Rusya, söz konusu yardım programının Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini savunuyor. Moskova bu gerekçeyle yardımların Suriye içinden gönderilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak muhalifler bu durumda gıda ve diğer insani yardımların hükümet kontrolüne geçmesinden endişe ediyor.

"Ahlaki bir zorunluluk"

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Guterres, "Sınır ötesi operasyonlara izin verilmesi konusundaki konsensüsü sürdürmeleri için konsey üyelerine güçlü bir şekilde çağrıda bulunuyorum" dedi. BM Genel Sekreteri, "bölgede yardıma ve korumaya ihtiyaç duyan 4,1 milyon insanın çektiği ızdırap ve savunmasızlığı dikkate almanın ahlaki bir zorunluluk olduğunu" sözlerine ekledi.

Guterres, Suriye'nin kuzeybatısındaki ihtiyaç sahiplerinin yüzde 80'inin kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise toplantıda yaptığı konuşmada, "İnsan hayatına ve BM Antlaşması'na saygı gösteren biri böyle hayati bir sistemi aksatmaya nasıl vesile olabilir?" ifadesini kullandı.

Ayda 800 kamyon yardım

Guterres'in bir yıl daha uzatılmasını talep ettiği BM operasyonlarında Türkiye'den Suriye'ye ayda yaklaşık 800 kamyon yardım ulaştırılıyor. Yardım programının uzatılması için BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'den hiçbirinin veto etmemesi koşuluyla en az dokuz üyenin onayı gerekiyor.

BM Güvenlik Konseyi 2014 yılında Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'deki iki sınır kapısından insani yardım geçisine izin vermişti. Ancak daha sonra Rusya ve Çin'in itirazları üzerine geçiş noktaları Türkiye'deki Babül Hava Sınır Kapısı'yla sınırlandırıldı.

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