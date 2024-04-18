BM Genel Sekreteri Guterres: Ortadoğu uçurumun eşiğinde

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Savaşı ile tansiyonun yükseldiği Ortadoğu'nun, İran-İsrail gerginliğiyle birlikte "tam ölçekli bölgesel bir çatışmaya" sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Ortadoğu'nun "tam ölçekli bölgesel çatışmanın" eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde Ürdün ve İran'ın dışişleri bakanlarının da katıldığı üst düzey toplantıda konuşan Guterres, "Ortadoğu bir uçurumun eşiğinde. Son günlerde sözde ve eylemde tehlikeli bir tırmanış yaşanıyor. Bir yanlış hesap, bir iletişimsizlik, bir hata, akla gelmeyecek bir şey, ilgili herkes için yıkıcı olacak tam ölçekli bir bölgesel çatışmaya yol açabilir" ifadelerini kullandı.

İran, geçen hafta sonunda tarihinde ilk kez İsrail'e doğrudan saldırıda bulunmuş, İsrail ise topraklarını hedef alan yaklaşık 300 füze ve İHA'nın neredeyse tamamının havada imha edildiğini açıklamıştı. İran söz konusu saldırıyı, 1 Nisan tarihinde Şam’daki konsolosluk tesislerine yapılan hava saldırısına misilleme olarak nitelendiriyor. İsrail'in İran’ın saldırısına vereceği yanıt bekleniyor.

Her iki saldırıyı da kınayarak İran’ın saldırısının gerilimi "ciddi şekilde tırmandırdığını" söyleyen Guterres, "Kanlı misilleme döngüsünü sona erdirmenin tam zamanı. Artık durmanın zamanı geldi" dedi.

Guterres sözlerini şöyle sürdürdü: "Uluslararası toplum, siviller üzerinde yıkıcı bir etki yaratarak tüm Ortadoğu'yu uçuruma sürükleyebilecek her türlü eylemi önlemek için birlikte çalışmalı. Açık konuşayım, riskler pek çok cephede artıyor."

"İnsani bir cehennem manzarası"

Tüm tarafları "azami itidal" göstermeye davet eden Guterres, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırıları sonrası başlattığı Gazze operasyonunun bölgede mahsur kalan siviller için "insani bir cehennem manzarası" yarattığını kaydetti.

Derhal insani ateşkes yapılması ve Hamas'a da bütün rehineleri serbest bırakması çağrısını yineleyen Guterres, yardım operasyonlarının sekteye uğradığını kaydetti.

Guterres'in açıklamaları BM Güvenlik Konseyi'nin günün ilerleyen saatlerinde Filistin'in BM'ye tam üyelik teklifini oylamaya hazırlandığı sırada geldi. Ancak bu girişimin veto yetkisine sahip ABD'nin muhalefeti karşısında başarısız olması bekleniyor.

AFP / SSB, BK

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