BM Gazze'nin kuzeyine gıda yardımlarını durdurdu

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine gıda yardımlarının durdurulduğunu duyurdu. WFP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaşanan savaş nedeniyle büyük oranda tahrip olan Filistin bölgelerine, şartlar yeniden güvenli bir dağıtım imkanı sağlayana dek gıda yardımı yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyine sevkiyatları durdurma kararı kolay alınmadı, zira biliyoruz ki o bölgelerde durum daha da kötüye gidecek ve çok sayıda insan açlıktan ölme tehlikesi ile karşı karşıya" ifadeleri kullanıldı. WFP, söz konusu kararın alınmasında, son olarak Gazze Şeridi'nin iç kısımlarına giden bir yardım konvoyuna ateş açılması ve yağma edilmeye çalışılmasının da etkili olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'nin kuzey kısımlarına yönelik, Dünya Gıda Programı yardımlarına üç haftalık aranın ardından geçen Pazar günü yeniden başlanmıştı. Ancak WFP, "tam bir kaos ve şiddetin hakim olduğu bölgede sivil düzenin tamamen çökmüş olduğunu" duyurdu.

Kamyonlar yağmalandı, bir şoför dövüldü

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan WFP, Pazar günü yeniden başlayan yardımları ilk etapta bir hafta boyunca sürdürmeyi ve her gün gıda dolu bir kamyonu Gazze Şeridi'ne göndermeyi planlamıştı. Pazar günü yola çıkan konvoyun, kamyonlara tırmanmaya çalışan insanlara karşı kendini korumak zorunda kaldığı ve hatta Gazze kentine ulaşıldığında kamyonlara ateş açıldığı aktarılıyor.

Pazartesi günü ise yola koyulan ikinci konvoyu oluşturan kamyonlardan bazılarının yağmalandığı ve bir kamyon şoförünün darp edildiği, yağmadan kurtulan un çuvallarının ise Gazze kentinde "çok yüksek gerilim ve patlamaya hazır öfke ortamının ortasında dağıtıldığı" duyuruldu.

BM örgütleri, savaşın başlangıcından bu yana geçen 20 haftanın ardından Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyunun çok azaldığını ve bölgede görev yapan BM çalışanlarının, "Eşi benzeri görülmemiş bir çaresizlikle" karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.

Reuters,AFP / ET,HT

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