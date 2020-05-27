 BM: Dünya turist sayısı yüzde 70 düşebilir | EKONOMİ | DW | 28.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

BM: Dünya turist sayısı yüzde 70 düşebilir

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) turist sayısının 1950’lerden bu yana en büyük düşüşü kaydedebileceğini açıkladı. Örgüt uluslararası düzeyde turist sayısının yüzde 70 düşebileceğini tahmin ediyor.

Turizm, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sektörlerden biri.

Turizm, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sektörlerden biri.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, bu yıl uluslararası düzeyde turist sayısının yüzde 70 düşebileceğini ve bunun istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1950'lerden bu yana yaşanan en büyük gerileme olacağını kaydetti.

Pololikashvili, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen turizm sektörüne yönelik bu tahmininin, ülkelerin sınırlarını Ağustos'tan itibaren kademeli olarak açması öngörüsüne dayandığını söyledi. Pololikashvili, ayrıca dünya çapında turizm sektöründe istihdam edilen yaklaşık 110 milyon kişinin işinin tehlikede olduğunu da dikkat çekti.

UNWTO Genel Sekreteri, "Geçmiş yıllarda kaydedilen rekor rakamları görmemiz zaman alacak" şeklinde konuştu. Pololikashvili, bu yaz seyahat etmek isteyenlerin çoğunun yaşadıkları ülkelerde tatil yapmasını beklediğini kaydederek, "Havayolu şirketleri ancak Temmuz sonu ya da Ağustos başında tam kapasite çalışmaya başlayabilecek" dedi.

UNWTO: Kırsal turizm patlar

Pololikashvili, tatilcilerin bu yaz farklı öncelikleri olduğunu belirterek, özellikle yurtdışı tatil planı yaparken ülke seçiminde gidilecek ülkenin sağlık sisteminin durumunu dikkate alacağını belirtti.

UNWTO Genel Sekreteri, turistlerin salgın nedeniyle kitlesel turizmden uzak tatil destinasyonlarını tercih edeceğini de belirterek "kırsal bölgelere seyhatler patlayacak" dedi ve İspanya'nın kırsal alandaki bütün rezervasyonlarının yüzde 70'inin dolduğunu kaydetti. Pololikashvili, bunun gelecek iki ila beş yıl içinde bir trend olacağını tahmin ettiklerini, buna karşılık şehir turizminde ise azalma beklediklerini kaydetti.

Reuters/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Avrupalı Türkler bu yaz Türkiye'ye gidebilecek mi?

Almanya'daki Türklerin yaz tatillerini Türkiye'de geçirme planı Berlin'in uçuş yasaklarıyla ilgili alacağı karara bağlı. DW Türkçe'ye konuşan AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ikili temasların sürdüğünü açıkladı. (28.05.2020)  

Nisan ayında turist sayısı yüzde 99 azaldı

Turizm Bakanlığı verilerine göre nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı uyrukluların sayısında bir önceki yıla göre yüzde 99,26'lık düşüş kaydedildi. (22.05.2020)  

Almanya'dan 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık

Almanya'nın 15 Haziran'dan itibaren 31 Avrupa ülkesine seyahatler için yeşil ışık yakmaya hazırlandığı bildirildi. Berlin, kısıtlamaların kaldırılması için AB çapında bir dizi kriterin yerine getirilmesini istiyor. (26.05.2020)  

Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldıracak mı?

Almanya, koronavirüs nedeniyle 17 Mart’ta uygulamaya koyduğu uluslararası seyahat uyarısını Avrupa Birliği üyesi ülkeler için yaz tatilinden önce kaldıracak. Peki Türkiye’ye yönelik uyarı ne olacak? (24.05.2020)  

Benzer içerik

Zypern Touristen am Strand in Agia Napa

Kıbrıs 19 ülkeden turistlere karantinayı kaldırıyor 27.05.2020

Koronavirüs salgını döneminde Avrupa'dan turist çekme yarışı hız kazanırken Kıbrıs, 19 ülkeden gelecek yolculara karantina uygulanmayacağını açıkladı.

Pristina Kosovo

ILO: Salgın nedeniyle 6 gençten biri çalışamıyor 27.05.2020

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde her altı gençten biri işsiz kaldı. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre gençlerin iş ve kariyer olanakları on yıllarca daha salgının olumsuz sonuçlarından etkilenebilir.

Spanien: Tourismus auf Mallorca

İspanya turistlere sınırlarını Temmuz ayında açacak 23.05.2020

Yabancı turistlere sınırların 1 Temmuz’dan itibaren açılacağını açıklayan Sanchez, muhalefet tarafından ülkeyi çöküşe sürüklemekle suçlanıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Korona krizi özellikle genç kadınlar arasındaki işsizliğin artmasına yol açtı

ILO: Salgın nedeniyle 6 gençten biri çalışamıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde her altı gençten biri işsiz kaldı. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre gençlerin iş ve kariyer olanakları on yıllarca daha salgının olumsuz sonuçlarından etkilenebilir.  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Salgın önlemleri pek çok ülkede esnetiliyor. Kuaför ve güzellik salonları da müşterilerine hizmet vermeye başladı.  