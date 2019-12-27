 BM: 300 bin Suriyeli İdlib′i terk etti | DÜNYA | DW | 07.01.2020

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DÜNYA

BM: 300 bin Suriyeli İdlib'i terk etti

BM, Suriye ordusunun saldırıları nedeniyle 300 bin kişinin İdlib'i terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Türkiye sınırına doğru ilerleyen İdliblilerin beslenme ve barınak sorunları olduğu belirtildi.

Halk İdlib'den kaçıyor

Halk İdlib'den kaçıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts Gaziantep'te Suriyeli sığınmacıların durumları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye'de silahlı muhaliflerin son kalesi durumundaki İdlib kenti ve çevresinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Aralık ayı ortasından bu yana en az 300 bin kişinin bölgeyi terk ederek güneye doğru kaçtığını belirten Cutts, olumsuz hava koşullarının bu insanların yaşamlarını daha da zorlaştırdığını kaydetti.

Suriye ordusunun düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle İdlib'i terk etmek zorunda kalanların çadırlarda veya geçici barınaklarda yaşamak zorunda kaldıklarını belirten BM görevlisi, gıda ve sağlık hizmetlerinde de ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

Suriye rejimi son dönemde Suriye'de muhaliflerin son kalesi olan İdlib bölgesine saldırılarını artırdı.

İdlib’de Türkiye ile Rusya'nın arabuluculuğu ile Eylül 2018'de ateşkes sağlanmıştı. Suriye rejimine bağlı güçler 30 Nisan 2019 tarihinde radikal İslamcı milisleri Hama ve İdlib'den çıkarmak için Rusya'nın da desteğiyle operasyon başlatmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında yaptığı açıklamada İdlib'deki çatışmalardan dolayı 250 bin civarında mültecinin Türkiye sınırına doğru hareket halinde olduğunu belirtmişti.

AP, DW, dpa/TY, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

 

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