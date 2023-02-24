  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Kazim Kizil/DW
FelaketTürkiye

BM: 1999 depreminin on katı enkaz oluştu

2 saat önce

BM Kalkınma Programı, Kahramanmaraş depremlerinde 116 milyon ila 210 milyon ton enkaz oluştuğunu belirterek acil önlemlerin yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarında da Türk hükümetine destek olunacağını bildirdi.

https://p.dw.com/p/4Nx4f

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kahramanmaraş depremleri sonrasında tahminen 1,5 milyon kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Depremlerde 520 bin daireli 160 bini aşkın binanın yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğünü bildiren UNDP, 500 bin yeni konut inşasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk hükümet yetkilisi, inşa edilmesi planlanan 200 bin konut ve 70 bin köy evinin maliyetinin en az 15 milyar dolar olarak hesaplandığını belirtti. ABD'li JP Morgen bankası, inşa edilecek ev ve altyapının maliyetini 25 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

UNDP'den yapılan açıklamada, BM'nin geçen hafta uluslararası topluma yaptığı 1 milyar dolarlık yardım çağrısına atıfta bulunularak, bu miktarın 113,5 milyon dolarlık bölümünün Kalkınma Programının talebi olduğu ve ağırlıklı olarak enkazların kaldırılmasında kullanılacağı kaydedildi.

1999 depreminin 10 katı enkaz oluştu

Depremlerin 116 milyon ila 210 milyon tonluk enkaza yol açtığı tahminini dile getiren UNDP, karşılaştırıldığında 1999 yılındaki Marmara depremindeki enkazın 13 milyon ton dolayında olduğunu belirtti.

UNDP, acil önlemlerin yanı sıra Türk hükümetine enkaz kaldırma çalışmalarında destek verilmesinin planlandığını kaydetti. UNDP yetkilisi Louisa Vinton, "yıkımın tahayyül sınırlarının ötesinde" olduğunu belirterek "Kaldırılması gereken enkazın boyutlarını gözünüzde canlandırabilmek için bir metre yüksekliğinde 10 kilometrekarelik bir alan düşünün. Bu şekilde baktığınızda, tahminen 100 kilometrekareye yayılan bir alandan, 59 kilometrekarelik Manhattan'dan daha büyük bir alandan bahsediyoruz" dedi.

Hatay'a gönderilen yardımlar

Kalkınma Programı, deprem bölgelerinde şu anki önceliğin, depremzedelerin ve yardım çalışanlarının sağlığına yönelik tehditler olduğunu belirterek, ilk etapta Hatay Belediyesine 20-21 Şubat tarihlerinde 160 adet 770 litre hacimli çöp konteyneri, 54 bin kilo sönmemiş kireç, 10 bin 400 litre dezenfektan gönderildiğini, desteğin süreceğini bildirdi.

Deprem bölgelerine kısa süre içinde portatif tuvaletlerle acil ihtiyaç duyulan ek çöp konteynerleri gönderileceğini belirten UNDP, hasarlı su şebekelerinin tamiri için de çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

DW,rtr/BK,BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ankara'daki Sami Ulus Çocuk Hastanesi

Hastaneler depremlere karşı ne kadar güvenli?

Hastaneler depremlere karşı ne kadar güvenli?

Depremler sağlık kuruluşlarının ne derece dayanıklı oldukları sorularına yol açarken, başkent Ankara’da da Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi gibi hala güçlendirilmeyen hastaneler bulunuyor.
Felaket8 saat önce

Depremlerde 164 binden fazla bina yıkık ya da ağır hasarlı

Depremlerde 164 binden fazla bina yıkık ya da ağır hasarlı

Bakan Kurum, 11 ilde 164 bin 321 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Bakan, yeni konutların inşa süreciyle ilgili de bilgi verdi.
Felaket23 Şubat 2023

Depremlerde can kaybı 43 bini geçti

Depremlerde can kaybı 43 bini geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 556'ya yükselirken Sağlık Bakanı Koca Hatay'da musluk sularının içilmemesi uyarısını yineledi.
Felaket23 Şubat 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Gaziantep, Nurdağı

Nurdağı'na darbe vuran bir müteahhit AKP'li çıktı

Politika4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Staatliches Materialbüro in Istanbul

Devlet Malzeme Ofisi'nin binalarında deprem güvenliği yok

Devlet Malzeme Ofisi'nin binalarında deprem güvenliği yok

Felaket3 saat önce
Ankara'daki Sami Ulus Çocuk Hastanesi

Hastaneler depremlere karşı ne kadar güvenli?

Hastaneler depremlere karşı ne kadar güvenli?

Felaket8 saat önce
Ukrayna ordusuna ait bir top arabasından yapılan ateş ve aracın etrafında duran iki asker

Ukrayna savaşı: Barış ne zaman?

Ukrayna savaşı: Barış ne zaman?

Çatışmalar14 saat önce
Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeyrek

Cemevlerine ibadethane statüsü verilir mi?

Cemevlerine ibadethane statüsü verilir mi?

Toplum14 saat önce
Rus saldırılarının hedefi olan Ukrayna'nın Zaporijya kentinde kullanılamaz hale gelen binalar - (09.10.2022)

Ukrayna Savaşı'nın bilançosu

Ukrayna Savaşı'nın bilançosu

Çatışmalar8 saat önce
Sakarya'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait bağlı Mekke Mescidi - Hanife Akın Kuran Kursu

Depremzede çocuklar tarikat kontrolüne mi teslim edildi?

Depremzede çocuklar tarikat kontrolüne mi teslim edildi?

Toplum23 Şubat 2023
Ana sayfaya dön