BM Özel Raportörü'nden Atina'ya sert uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, Yunan makamlarının Türkiye sınırındaki göçmenlerle sığınmacılara uyguladığı şiddeti sert bir dille eleştirdi. Morales açıklamasında, Yunanistan'ın bu insanlara yönelik saldırılarına son vermek ve onları korumakla yükümlü olduğunu dile getirdi. Yunan kamu görevlilerinin müdahaleleri sonucu çok sayıda göçmen ve sığınmacının yaralandığını ifade eden Morales, Suriyeli bir sığınmacının da bu müdahalelerden biri neticesinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Atina yasal iltica hakkını devre dışı bıraktı

BM Özel Raportörü Morales, Yunan görevlilerin sınırı geçen göçmen ve sığınmacıların eşyalarına el koyduktan sonra bu insanları Türkiye'ye dönmeye zorladıklarını ve bir Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'ın bu tavrı ile, kitlesel sınır dışı yasağına karşı geldiğini vurguladı. BM İnsan Hakları Konseyi tarafından göreve getirilen ve Şilili bir hukukçu olan Morales öte yandan Atina'dan, kişisel iltica prosedürünü derhal yeniden başlatmasını talep etti. Yunanistan, kanuni bir hak olan bu uygulamayı, sınırını kaçak yollardan geçenler için Mart ayı başında yürürlükten kaldırmıştı.

Türkiye'nin, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmen ve sığınmacılar için sınırların açık olduğunu duyurmasının ardından binlerce kişi Türkiye-Yunanistan sınırına yönelmişti.

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