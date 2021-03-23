 Blinken′dan Türkiye′ye: S-400′leri elinde tutma | DÜNYA | DW | 24.03.2021

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DÜNYA

Blinken'dan Türkiye'ye: S-400'leri elinde tutma

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel'de bir araya geldiği Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Rus yapımı S-400 savunma sistemini elinde tutmaması gerektiğini söyledi.

Blinken-Çavuşoğlu

Blinken-Çavuşoğlu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO savunma bakanları toplantısı çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ilk kez yüz yüze ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Blinken, NATO müttefiği Türkiye ile terörizmle mücadelede işbirliği içinde olmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek Çavuşoğlu'na Yunanistan'la Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz kriziyle ilgili görüşmelere ABD'nin destek sunduğuna dikkat çekti. Blinken, görüşmede demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladığını da ifade etti.


ABD Dışişleri Bakanlığı ise görüşmeyle ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yaptı. Blinken'in ABD'nin S-400 hava sistemi konusundaki rahatsızlılığını gündeme getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Bakan Blinken, Türkiye'yi Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde tutmamaya çağırdı" ifadesi kullanıldı. Blinken'in Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından dolayı endişeli olduğunu aktardığı da belirtildi.

"Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Blinken'le ikili ilişkilerin tüm boyutlarının yapıcı şekilde ele aldıklarını ifade ederek Afganistan, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Libya ve terörizmle mücadalye konularında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Brüksel'deki görüşme, ABD'deki yeni yönetimle Ankara arasında kurulan ilk yüz yüze temas oldu. Çavuşoğlu ve Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Reuters/HS,HT

©️Deutsche Welle Türkçe

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Dört partiden ortak S-400 tepkisi

AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımını ortak bildiriyle "reddetti". Yaptırımları Milli Savunma Bakanlığı da kınadı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise ABD'li mevkidaşı Pompeo'yla görüştü.  

Stoltenberg: Ankara ile ciddi görüş ayrılıklarımız var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında Türkiye ile NATO arasında S-400'ler ve demokratik haklar gibi konularda "ciddi görüş ayrılıkları" olduğunu söyledi.  

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri elinizde tutmayın

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemine ilişkin olarak Washington'ın siyasetinde bir değişiklik olmadığını vurgulayarak, Türkiye S-400'leri "elinde tutmama" çağrısı yaptı.  

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