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Blinken'dan Ukrayna'ya açık çek: Rusya'yı vurabilir

15 Mayıs 2024

Dışişleri Bakanı Blinken, Rus topraklarına saldırılarda ABD silahlarının kullanılması konusunda kararı Ukrayna'nın vereceğini söyledi. Blinken'ın ziyareti, Rusya'nın cephede ilerleme kaydettiği döneme denk geldi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile.Fotoğraf: SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images

Rusya'nın Ukrayna'da, özellikle de Harkiv bölgesinde ilerlemeler kaydettiği ve Ukrayna'ya Batı yardımlarında aksamaların yaşandığı bir dönemde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulundu.

Blinken, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarında Batı silahlarını kullanması konusundaki tartışmalara değinerek bu konuda diplomatik dille de olsa Ukrayna'ya açık çek verdi. ABD Dışişleri Bakanı, "Şimdiye kadar Ukrayna dışına düzenlenen saldırıları teşvik etmedik ya da mümkün kılmadık. Ama bu savaşı nasıl yürüteceği konusunda nihai kararı Ukrayna kendisi verecektir" ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler, savaşın ilk dönemlerinde, Rus topraklarına yönelik saldırılarda Batı üretimi silahlar kullanılmasına, Batı ülkelerini savaşın doğrudan tarafı haline getireceği gerekçesiyle sıcak bakmıyordu.

İki milyar dolarlık askerî yardım

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile önümüzdeki haftalarda görüşebileceğini de belirten Blinken, birkaç haftalık bir süreç içerisinde Ukrayna ile bir ikili güvenlik anlaşmasının imza aşamasına gelebileceğini kaydetti.

Blinken, Kongre'de aylar süren pazarlıkların ardından Ukrayna için onaylanan 61 milyar dolarlık askerî yardımın 2 milyar dolarlık bölümünün daha serbest bırakılacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, yardımın acil silah sevkiyatının yanı sıra Ukrayna altyapısına yatırım ve Ukrayna'nın diğer ülkelerden askerî teçhizat alımına destekleri de kapsadığını kaydetti.

Blinken, Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemleri ve diğer kritik hava savunma sistemlerinin gönderilmesine odaklandıklarını da vurguladı. Ukrayna, Harkiv'de Rus ordusuna karşı iki hava savunma sistemine acil ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

Blinken, ABD olarak önümüzdeki ay İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna barış zirvesini de desteklediklerini ve bu konferansta güçlü bir şekilde temsil edileceklerini bildirdi. Rusya, kendisinin dışlandığı bu konferansı kınamış ve Rusyasız bir barış planının sonuç vermeyeceğini açıklamıştı.

Rusya yeni cepheler açıyor

Geçen hafta ülkenin kuzeydoğusundaki Harkiv'e kara operasyonu başlatan Rusya, bin kilometrelik cephe hattında yeni cepheler açarak cephane ve personel sıkıntısı yaşayan Ukrayna ordusunun savunma gücünü dağıtmaya çalışıyor.

Rus ordusu son haftalarda ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde de ilerlemeye çalışıyor. Ukrayna ordusu dün akşam, askerlerin hayatını kurtarmak ve kayıpları önlemek üzere Lukyantsi ve Vobchansk bölgelerinden çekildiklerini açıklamıştı. Vovchansk, Rusya sınırına beş kilometre ve Harkiv'e 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'deki ilerlemeleri nedeniyle tüm yurt dışı seyahat programlarını iptal etmişti. Zelenskiy, Salı gecesi yayınladığı video mesajında Harkiv ve Donetsk bölgelerine takviye güçler gönderildiğini belirterek "Sonuçlar çıkarmak için çok erken. Ancak durum kontrol altında" demişti. Harkiv'den çoğu kadın, çocuk, yaşlı ve engelliler olmak üzere bir haftada 8 bin sivilin tahliye edildiği bildirildi.

AP,AFP,rtr/BK,HT

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