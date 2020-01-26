 BKA: ″Tehlikeli″ aşırı sağcı sayısı sanılandan fazla | ALMANYA | DW | 05.02.2020

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ALMANYA

BKA: "Tehlikeli" aşırı sağcı sayısı sanılandan fazla

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch, ülkedeki "tehlikeli" aşırı sağcıların sayısının arttığına inandıklarını ve faaliyetlerinin buna göre organize edileceğini belirtti.

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Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch, Almanya’da "tehlikeli" olarak sınıflandırılan aşırı sağcıların sayısının arttığına inandıklarını ve ilgili kurumların dosyalarında yer alan isimlere yenilerinin eklenmesi üzerinde durduklarını bildirdi. Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Avrupa Polis Kongresi’nde bir konuşma yapan Münch, "Tüm şahısları gerçekten iyi tanıyıp tanımadığımızı güçlü bir şekilde gözden geçirmeliyiz" dedi.

Emniyet Teşkilatı, şiddet eğilimi olduğundan yola çıkılan yaklaşık 12 bin 700 aşırı sağcıdan 53’ünü halihazırda "tehlikeli" olarak sınıflandırıyor. Bu rakam 2012 yılının sonunda 22 olarak açıklanmıştı. Gelecekte yapılacak değerlendirmelerde, "tehlikeli" olarak kategorize edilen şahıslardan kaynaklanan olası risklerin belirlenmesinde yeni bir sistemin kullanılması planlanıyor. Polisin ilgili kişilere karşı alacağı tedbirlerin saptanmasında yardımcı olan söz konusu sistem, halihazırda ülkedeki yaklaşık 670 İslamcı "tehlikeli" için kullanılıyor.

"Tehlikeli" tanımı Almanya’da, siyasi motivasyonla terör saldırısına kadar ağır şiddet suçu işleyebileceği düşünülen kişiler için kullanılıyor.

Almanya'nın iç istihbarat örgütü olan, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Thomas Haldenwang aşırı sağcı grupların hareket alanlarının daha da kısıtlanması gerektiğini belirterek, Neonazi örgütü "Combat 18"in yasaklanmasına vurgu yaptı.

dpa,AFP / ET,AÜ

© Deutsche Welle

 

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