Bitcoin'i resmen kullanan ilk ülke El Salvador

Para birimi ABD Doları olan Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i de resmen tedavüle soktu. Artık El Salvador'da işletmeler, kripto para birimi Bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul etmek zorunda. ABD Doları, 2001'de El Salvador'un o dönemki para pirimi Colon'un yerine resmi para birimi olmuştu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, vatandaşların çeşitli havale işlemleri için ödediği yıllık 400 milyon dolarlık komisyon ücretinin Bitcoin ile birlikte El Salvadorluların cebinde kalacağını söyledi.

Ancak El Salvador'daki anketler, vatandaşların, bir günde yüzlerce dolar değer kaybedebilecek kadar dalgalı bir seyir izleyen kripto para birimi Bitcoin'i kullanmaya temkinli yaklaştıklarını ortaya koyuyor.

Bitcoin'in resmen tedavüle sokulmasına karşı çıkanlar protesto eylemleri düzenledi

Devlet Başkanı Bukele, bu uygulamayı vatandaşlar için daha cazip kılmak amacıyla, hükümetin çıkardığı Chivo adlı dijital cüzdanlarla hesap açtıran herkese 30 dolar değerinde bitcoin verileceğini duyurdu.

Bukele ayrıca, kripto paranın tedavüle girmesinden önce El Salvador'un 400 bitcoin satın aldığını açıkladı. Bu adım, Bitcoin'in değerini Mayıs ayından bu yana ilk kez 52 bin doların üzerine yükseltti.

Hükümet, sokaklara vatandaşların dijital cüzdanlardaki Bitcoin'i Dolar'a çevirtebilecekleri ATM'ler de yerleştirdi.

Kara para endişesi

Analistler, kripto para kullanımının, hükümet yolsuzluğu ve organize suç sorunlarıyla boğuşan El Salvador gibi bir ülkede kara para aklama faaliyetlerini artırmasından endişe ediyor.

Bitcoinin dolara çevrilebileceği ATM'ler

Bazı vatandaşlar ise alınan karardan mutlu. Başkent San Salvador'un güneybatısındaki popüler tatil kasabalarından El Zonte'deki bir mağazanın sahibi olan Reina Isabel Aguilar, Reuters mikrofonuna, "Faydalı olacak. Ailem ABD'de yaşıyor. Artık bana hiçbir masraf olmadan para gönderebilecekler. Oysa bankalar kesinti yapıyor" diye konuştu.

"Bitcoin Plajı" olarak bilinen El Zonte'nin dünyadaki ilk Bitcoin ekonomilerinden biri olması hedefleniyor.

Ancak Bukele, vatandaşlardan Bitcoin'in getireceği olumlu sonuçlar için sabırlı olmalarını istedi. Twitter hesabından El Salvadorlulara seslenen Bukele, "Tüm yenilikler gibi, El Salvador'un Bitcoin sürecinin de bir öğrenme eğrisi olacak. İleriye yönelik tüm yollar böyledir. Hiçbir şey bir günde ya da bir ayda başarılmayacak" ifadesini kullandı.

El Salvardo'da kamuoyunun desteğini almış bir siyasetçi olan 40 yaşındaki Devlet Başkanı Bukele, Biden yönetimi tarafından ise demokrasiyi sekteye uğratmakla suçlanıyor.

DW,rtr/CÖ,JD

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