 Bitcoin El Salvador′da yasal ödeme aracı oldu | DÜNYA | DW | 09.06.2021

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DÜNYA

Bitcoin El Salvador'da yasal ödeme aracı oldu

Kripto para birimi Bitcoin’in yasal ödeme aracı olmasını sağlayan yasa El Salvador parlamentosunda kabul edildi.

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El Salvador’da parlamento, kripto para birimi Bitcoin’i yasal ödeme aracı sayan yasayı kabul etti. El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bitcoin yasası yasama meclisinde nitelikli çoğunlukla kabul edildi" dedi.

Meclisteki 84 milletvekilinden 62'si yasa lehinde oy kullandı. El Salvador'daki muhalefet partileri yasanın hızlı bir biçimde oylamaya sunulduğu gerekçesiyle leyhte oy kullanmayı reddetti.

Oylama öncesinde Bukele kripto para biriminin yasal ödeme aracı haline getirilmesinin ülkede "finansal erişim, yatırım, turizm, inovasyon ve ekonomik gelişme" sağlayacağını söyledi. Bitcoin'in milyarlarca dolarlık para transferinde en hızlı büyüyen yöntem olduğunu söyleyen Bukele aracılarda para kaybının böylece engellendiğini belirtti.

Yabancı ülkelerde çalışan El Salvadorluların ülkeye gönderdiği para ülke ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu paranın ülkenin gayrisafi milli hasılasının yüzde 22'sine denk geldiği belirtiliyor. Resmi raporlara göre 2020 yılında ülkeye bu şekilde dönen paranın hacmi 5 milyar 900 milyon dolar.

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele

Bukele'nin müttefiği Ulusal Birlik için Büyük İttifak partisi milletvekili Romeo Auerbach da  "Bu yasa El Salvador'u dünyanın radarına sokacak, yabancı yatırım açısından daha cazip hale geleceğiz" dedi.

Kripto para birimi pazarı, Coinmarketcap internet sitesine göre Mayıs 2020 ortalarında 2,5 trilyon dolara ulaştı. Şu anda 1 bitcoin 33 bin 814 dolar değerinde. Piyasa değerinin büyük iniş çıkışlar göstermesi Bitcoin'in günlük işlemlerde geleneksel para birimlerinin yerini alabileceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

AFP / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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