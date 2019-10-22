Bir kayıp KHK'lı daha emniyette ortaya çıktı

Antalya polisi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden atıldıktan sonraortadan kaybolan ve kendisinden dokuz aydır haber alınamayan Gökhan Türkmen'in Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde olduğu haberini eşi Zehra Türkmen'e telefonla verdi. Eşini görüp göremeyeceğini merak eden Zehra Türkmen "Ankara'ya götürülüyor. Ankara'ya gidin" yanıtı aldı.

Polisle gece 00.30'da telefonla yaptığı görüşmenin ardından Kayseri'den Ankara'ya gelen Zehra Türkmen DW Türkçe'ye "Eşimin ailesi Antalya'da oturuyordu. Onlar da Antalya'da görüşemediler. Polis bana Ankara'da beklememi söyledi, bekliyorum" diye konuştu.

Eşi Gökhan Türkmen'in Şubat 2019'da ortadan kaybolan ilk KHK'lı olduğunu hatırlatan Zehra Türkmen "Çok korkuyordum, onun yaşadığını öğrendiğim için mutluyum. İyi olması için dua ediyorum" dedi.

"Ailemi istiyorum"

Kayseri'den Ankara'ya gelirken biri 6, diğeri 11 yaşındaki çocuklarını kardeşine bıraktığını anlatan Türkmen, "Onlar babalarının kaçırıldığını bile bilmiyorlar. Çok zor bir süreç yaşıyoruz. Çocuklarımın tırnak yeme, dikkat bozukluğu, tuvalet alışkanlıklarında zorluklar gibi birçok sorunu var. Tek amacım ailece birarada olmak. Bunun mücadelesini vereceğim" diyor.

Fizik öğretmeni Zehra Türkmen, kendisinin de KHK'lı olarak işinden ihraç edildiğini anlatırken, sigortasız işlerde çalışarak evini geçindirmeye çalıştığını anlatıyor. "Üstelik tutuklu olarak cezaevinde de kaldım. Çocuklarımı, ailemi korumak için yaşadığım sıkıntıları sürekli gündeme getirmek istemedim" diyen Türkmen, kaçırıldığına inandığı eşinin yaşadığı hukuksuzluğu ortaya çıkarmak içinse tüm uluslararası mahkemeleri harekete geçirmeye kararlı olduğunu söylüyor.

Uluslararası Af Örgütü, Şubat 2019’dan beri kendilerinden haber alınamayan ve silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısında bulunmuştu. Mustafa Yılmaz, 21 Ekim'de Ankara'da Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) ortaya çıktı. Yılmaz'la ilgili hukuki süreç devam ediyor. Af Örgütü, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ulaştırdığı son çağrısında, kayıpların ailelerinin bilgilendirilmesini ve konuyla ilgili soruşturmaların derinleştirilmesini istemişti.

"Türkiye'de neler oluyor"

Mustafa Yılmaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz da 21 Ekim'de polis tarafından aranmıştı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kayıpların bir bir emniyette ortaya çıkmasının kamuoyuna açıklanmasını istiyor. Gergerlioğlu "Kayıplar bulunup bulunup, Ankara Emniyeti'ne getiriliyor. Türkmen elbette ki kendisine ne olduğunu anlatamayacak. Ama devletin bunu açıklamasında ısrarlıyız" diyor.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu da "Türkiye'de insan hakları açısından vahim vakalar yaşanıyor. Bunların başını da KHK'lı kayıpların durumu çekiyor. Türk hükümeti bu durumu açıklamadığı sürece tüm dünyada şüpheleri üstüne çekmekten kurtulamayacaktır. Hangi çağda yaşıyoruz, Türkiye'de neler oluyor. Sormaktan vazgeçmeyeceğiz" çıkışında bulunuyor.

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan KHK’larla işinden ihraç edilen altı kişi, Şubat 2019’da ortadan kaybolmuştu. Ailelerinin, avukatlarının ve sivil toplum örgütlerinin polis tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü bu kişilerden dördünün de 28 Temmuz’da Ankara Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında oldukları duyurulmuştu.

Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek 12 günlük gözaltıyı takip eden savcılık sorgularının ardından tutuklanmıştı. Tutuklamanın gerekçesi açıklanmazken, söz konusu dört kişinin de sorgularında avukatlara erişimin engellendiği belirtilmişti.

Hilal Köylü / Ankara

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