Biontech'e karşı açılan davada reddihâkim talebi

Alman biyoteknoloji firması Biontech'e, ürettiği koronavirüs aşısının yan etkilere neden olduğu ve sağlığa zarar verdiği iddiasıyla açılan ilk sivil davada reddihâkim talebi geldi. Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde bugün düzenlenen ilk duruşmada davacı avukatları, davanın hakimler kurulu yerine tek bir hakim tarafından yönetilmesi nedeniyle reddihâkim talebinde bulundu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, hukuki önemi ya da karmaşıklığı gibi nedenlerle davanın bir hakimler kuruluna devredilmesi konusunda takdir yetkisinin, davayla görevlendirilen yargıçta bulunduğu belirtildi. Davacı tarafın, talep edilmesine rağmen bu yönde karar vermediği için mevcut yargıca yönelik reddihâkim başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Reddihâkim talebi nedeniyle ilk duruşma iptal edildi. Mevcut yargıcın yer almadığı bir hakimler heyeti başvuruyu görüşerek davanın nasıl görüleceğine dair karar verecek. Bu sürecin birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.

150 bin euro tazminat talebi

Kendisi de sağlık sektöründe çalışan bir kadın, Biontech'in koronavirüse karşı geliştirdiği Comirnaty aşısını olduktan sonra vücudun üst kısmında ağrılar, yorgunluk, uyku bozuklukları, kol ve bacaklarda şişlik gibi sorunlar yaşadığını ve bağışıklık sisteminin güçlü bir şekilde etkilendiğini öne sürerek şirketi dava etmişti. Biontech ise iddiaları incelediğini ve davaya dayanak oluşturacak bir durum tespit edilemediğini belirterek davanın düşürülmesini talep etmişti. Davacı, şirketten 150 bin euro tazminat talep ediyor.

Davacı avukatlarından Marco Rogert, reddihâkim talebiyle, davanın "mümkün olan en üst düzey uzmanlık seviyesinde" görülmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Almanya çapında, aşının yan etkileri ve sağlığa verdiği zararlar nedeniyle aşı üreticilerine yönelik açılmış ya da açılma safhasında yaklaşık 180 dava bulunduğu belirtiliyor. Almanya'da resmi verilere göre Covid-19'a karşı aşı kampanyasının başlatıldığı 2020 Aralık ayından 2023 Nisan ayına kadar toplam 64,9 milyon kişiye toplam 192,2 milyon doz aşı yapıldı.

AFP/BK,EC