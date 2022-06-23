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Fotoğraf: Abdulhamid Hosbas/AA/picture alliance
Sağlık

BioNTech Afrika'da ilk fabrikasının temelini attı

2 saat önce

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Ruanda'nın başkenti Kigali'de fabrika için temel attı. Fabrika Afrika'da ilk mRNA aşısı üretilen tesis olacak.

https://www.dw.com/tr/biontech-afrikada-ilk-fabrikas%C4%B1n%C4%B1n-temelini-att%C4%B1/a-62237139

ABD'li Pfizer ilaç şirketi ile mRNA bazlı korona aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech Ruanda'nın başkentinde düzenlenen temel atma töreni ile Kigali'deki ilk fabrikasının inşaatına başladı.

Şirketten yapılan açıklamada "BioNTainers" adı verilen ve üretim için kullanılan ilk konteynerlerin 2022 yılı sonuna kadar buraya teslim edilmesinin beklendiği belirtildi. Üretimin 12 ila 18 ay içerisinde başlaması planlanıyor.

Deutschland | BioNtech | Biontainer
"BioNTrainers" aşı üretimi yapılan konteynerler Fotoğraf: Bernd Riegert/DW

BioNTech CEO'su Uğur Şahin "Hükümetler ve düzenleyici kurumlarla birlikte takip ettiğimiz hedef Afrika için aşıları burada, Afrika'dan gelen yüksek vasıflı işçilerle üretmek" dedi.

BioNTech, Senegal ve Güney Afrika'da da başka üretim tesisleri planlıyor. Burada üretilen aşıların tümünün Afrika Birliği'ne üye devletlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacağı belirtiliyor.

Covid-19 aşısına ek olarak geliştirmelerinin başarılı olması halinde sıtma ve tüberküloz aşılarının da üretileceği belirtiliyor. Şirketin tahminlerine göre başlangıçta 50 milyon doza kadar Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı üretilecek.

Dpa / SSB, TY

 

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