 BioNTech aşısı 12-15 yaş arasında da koruyucu | Almanya | DW | 28.05.2021

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Almanya

BioNTech aşısı 12-15 yaş arasında da koruyucu

BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda da koruma sağladığı tespit edildi. Araştırmayı yapan uzmanlar bu yaş aralığındaki çocukların aşılanmasını önerdi.

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ABD ve Kanada'da 12-15 yaş arası çocuklarda BioNTech/Pfizer aşısının denendiği klinik araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine adlı bilim dergisinde yayımladı. Araştırmada BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocukları Covid-19 hastalığına karşı koruduğu tespit edildi. Araştırma ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Çocuk Hastanesi'nden Robert Frenck ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) da bu araştırmayı temel olarak Avrupa'da da çocuklar için aşı izni vermesi bekleniyor.

Uzmanlardan çocuklara aşı tavsiyesi

Araştırma sonuçlarına göre aşı sonrası çocuklarda yorgunluk ve baş ağrısı gibi hafif yan etkiler görüldü. Çalışmadan elde edilen olumlu sonucun, daha küçük yaş grupları ve hamile kadınlarda da test yapılmasına yeşil ışık yaktığına dikkat çekildi.

Dergideki makalede araştırma sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha az ağır vaka görüldüğünü, ancak daha önce hastalık geçirmiş olan çocuklarda ağır vakalara rastlandığına işaret ederek çocukların da aşılanmasının sürü bağışıklığının sağlanmasında büyük rol oynadığını belirtti. Uzmanlar, bu yaş grubunun eğitim ve sosyal gelişiminin daha fazla engellenmemesi için de aşılanmalarının önem taşıdığını vurguladı.

Yüzde 100 koruma sağladı

Uzmanlar, araştırmada 12-15 yaş aralığında 2 bin 260 çocuktan topladıkları verileri değerlendirdi. Bin 131 çocuğa 21 gün aralıkla iki doz aşı uygulandı, bin 129 çocuğa da plasebo uygulaması yapıldı. Aşının, plasebo grubuna kıyasla iki doz aşı olan çocukları yüzde 100 koruduğu tespit edilen araştırmada, iki doz sonrası tromboz gibi ağır yan etkilere rastlanmadığını da vurgulandı. 

Alman BioNTech şirketi ve ABD'li ortağı Pfizer, geliştirdikleri Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubunda da kullanılabilmesi için EMA'ya Nisan ayı sonunda başvuruda bulunmuştu. EMA'nın kararını bugün vermesi bekleniyor.

dpa/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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