Binlerce yolcu koronavirüs şüphesi yüzünden karantinada

İtalya açıklarında bulunan bir yolcu gemisindeki Çinli bir yolcunun koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine gemi içindeki 6 bin yolcu ve bin mürettebatla birlikte karantinaya alındı.

"Costa Smeralda" adındaki geminin sahibi olan şirket Costa Crociere, gemideki kişilerin gemiden ayrılmalarına izin verilmediğini teyit etti. Şirketin sözcüsü, resmi sağlık makamlarının inceleme yürüttüklerini kaydetti. Başkent Roma'nın kuzeyindeki İtalyan liman kenti Civitavecchia’nın sağlık makamları da Perşembe sabahı gemiye bir doktor ekibi gönderildiğini belirtti.

54 yaşındaki şüpheli yolcunun ateş ve nefes darlığı yaşadığı, eşininse herhangi bir belirti göstermediği kaydedildi. Her iki yolcudan da numune alındığı ve çiftin geceyi geminin revirinde geçirdikleri belirtildi. Virüs şüphesi bulunan turistin, Çin'e bağlı özel idari bölge Makau'da yaşadığı kaydedildi.

Sahil güvenlik komutanı Vincenzo Leone, "Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Durum kontrol altında ve şu an tedirgin olmak için herhangi bir neden yok" açıklamasında bulundu.

Gemideki bir yolcu, Twitter üzerinden "Civitavecchia'ya Costa Smeralda cruise gemisiyle vardık ve gemiden ayrılmamıza izin vermiyorlar" mesajını paylaştı. Yolcu, geminin maske takmakta olan "Asyalılarla dolu olduğunu" da ifade etti.

Yola İtalya'nın kuzeyindeki Savona'dan yola çıkan geminin şu ana kadar Marsilya, Barcelona ve Mallorca’da durduğu belirtildi.

Gemide 30 da Türk vatandaşının olduğu belirtiliyor. İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre, şüpheli hastanın test sonuçları gün içinde belli olacak.

Mihail Mişustin

Rusya Çin sınırını kapadı

Koronavirüsün hızlı bir biçimde yaygınlaşması, Çin'in komşusu Rusya'yı da alarma geçirdi. Rusya'nın, virüs nedeniyle Çin ile sınırını kısmen kapadığı belirtildi.

Rus hükümetinin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in çok sayıda sınır kontrol noktasının kapatılması talimatını verdiği kaydedildi. Katıldığı kabine toplantısında açıklamalarda bulunan Mişustin, "Rusya'da şu ana kadar bu tehlikeli hastalığa ilişkin tek bir vaka kayıt altına alınmamıştır. Ancak halkımızı korumak için her şeyi yapmak zorundayız" diye konuştu.

Rus hükümetince yayınlanan resmi bir belgeye göre, iki ülke arasındaki trafik yalnızca geçici olarak durdurulmuş bulunuyor. Karar, Rusya'nın doğusundaki araç ve tren trafiğine olanak sağlayan 16 sınır noktasını kapsıyor.

Yaklaşık bir ay önce ilk kez Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılmaya devam eden koronavirüsten ölenlerin sayısı, Perşembe günü itibariyle 170'e ulaşmış bulunuyor.

AFP,dpa/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe