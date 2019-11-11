 Binlerce Türk Almanya′yı terketmek zorunda | ALMANYA | DW | 15.11.2019

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ALMANYA

Binlerce Türk Almanya'yı terketmek zorunda

Almanya'yı terketmekle yükümlü 7 bine yakın Türk vatandaşının büyük bölümü Türkiye'ye gönderilemiyor. En büyük sorun geçici pasaportlarının olmaması. Hür Demokrat Parti bu konuda Türkiye'ye baskı yapılmasını istiyor.

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Türkiye'nin yakaladığı IŞİD'lileri ülkelerine geri göndermesi gündemdeki yerini korurken, Almanya'dan Türkiye'ye iadelerin yapılmasında sıkıntı yaşanıyor.  

Die Welt gazetesi Alman İçişleri Bakanlığı'na dayandırarak verdiği haberde, 30 Eylül 2019 itibarıyla Almanya'da hakkında geri gönderme kararı kesinleşen 6 bin 919 Türk vatandaşı bulunurken, ilk dokuz ayda bu kişilerden sadece 296'sı gönderilebildi.

Habere göre iadesi gereken kişilerin dörtte üçünden fazlası geçici oturma izni sayesinde Almanya'da kalıyor. Türkiye'ye gönderilmelerinin önündeki en büyük sorunlardan biri, söz konusu kişilere, geldikleri ülkenin geçici pasaport vermemesi.

Sol Parti'nin hükümete yönelik ilettiği bir soru önergesine verdiği yanıta göre, 2018'de iade edilmeme sebeplerinin en başında "eksik kimlik belgeleri" yer alıyor. Buna göre Türkiye'ye sınır dışı edilmeyi bekleyen yetişkinlerin yüzde 20'sinin gerekli kimlik belgeleri yok.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Linda Teuteberg, Welt'e yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye, iade edilecek vatandaşlar konusunda süreci hızlandırmaları için baskı yapmalıyız. Mevcut iade anlaşması Almanya'ya yük getirecek şekilde, tek taraflı olarak uygulanmamalı" diye konuştu.

Linda Teuteberg, Türk makamlarıyla özellikle geçici pasaportun (seyahat belgesi) çıkarılması ve örneğin özel uçakla toplu geri gönderim gibi  iadelerin uygulamasının kolaylaştırılması için işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Teuteberg, "Almanya, IŞİD'lilerin iadesini sadece bir kaç gün zarfında kabul ederken, Türkiye'nin iadeleri kabul etmemesi anlaşılır bir şey değil" ifadesini kullandı.

Hür Demokrat Parti Genel Sekreteri Linda Teuteberg

Hür Demokrat Parti Genel Sekreteri Linda Teuteberg

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) iç politika uzmanlarından  Alexander Throm da, "Almanya uluslararası hukuk gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirerek vatandaşlarını ülkeye yeniden kabul ediyor. Aynı şeyi şimdi iadesi beklenen yaklaşık yedi bin vatandaşı için Türkiye'den de bekliyoruz. AB geri kabul anlaşması Alman hapishanelerinde bulunan suçluların teslim alınması, kimlik belgelerinin temini ve iadeler için özel uçak seferleri yapılması da buna dahil" şeklinde konuştu.

Türkiye, özel uçaklarla yapılacak toplu iadeleri kabul etmediği için Almanya iadeleri tek tek tarifeli seferlerle yapıyor.

KNA, AFP / HT, MK

© Deutsche Welle Türkçe

  

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