Binlerce sığınmacı kaybolan yakınlarını arıyor

Alman Kızılhaç (DRK) örgütü, hâlâ binlerce sığınmacının kayıp yakınlarını aradığını açıkladı. DRK'dan Perşembe günü Berlin'de yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında örgütün uluslararası kayıpları arama servisine 2 bin 291 başvuru yapıldı. Bu sayının bir önceki yıla göre yaklaşık 500 başvuru daha az olduğu belirtildi.

DRK Başkanı Gerda Hasselfeldt, 2018'de sığınmacı sayısının düşmesine rağmen, kayıp yakınlarını arayanların sayısının "hâlâ yüksek düzeyde" olduğunu söyledi. Hasselfeldt, "Silahlı çatışmalar, felaketler veya kaçma ve göç sonucu yakınlarından ayrılan birçok insan için DRK'nın kayıpları arama servisinin son umut" olduğunu belirtti. Kayıp yakınlarını arayanların çoğunlukla Afganistan, Suriye, Somali ve Eritre'den geldiği kaydedildi.

DRK'nın pilot projesi kapsamında, Almanya'nın Berlin, Hamburg ve Düsseldorf kentlerinde sığınmacılara yakınlarını online olarak arama imkânı sunuluyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolanlar da aranıyor

DRK'nın kayıpları arama servisine, İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolan yakınlarının akıbetini öğrenmek isteyenlerin yaptığı başvuruların sayısının da hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekildi. Buna göre, 2018 yılına bir önceki seneye kıyasla hafif bir artış ile 8 bin 939 başvuru yapıldığı kaydedildi.

DRK Başkanı Hasselfeltt, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, "Savaşın sona ermesinin üzerinden yaklaşık 74 yıl geçmesine rağmen, bu konu Almanya'da hâlâ bir çok aileyi meşgul ediyor" dedi.

İkinci Dünya Savaşı ile kaçmak veya göçe zorlanmaları nedeniyle kaybolan kişilere ilişkin yaklaşık 1 milyon 300 arama başvurusu yapıldığı belirtiliyor. DRK'nın açıklamasına göre, bu başvuruların yaklaşık yüzde 40'ında kaybolanların akıbetine ilişkin bilgi verilebiliyor.

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KNA/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe