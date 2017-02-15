 Binlerce Haitili göçmen ABD sınırında | DÜNYA | DW | 18.09.2021

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DÜNYA

Binlerce Haitili göçmen ABD sınırında

ABD’li bir yetkili, Meksika sınırındaki Del Rio’da beklemede olan Hatili göçmenlerin uçaklarla ülkelerine gönderileceğini aktardı.

Binlerce göçmen Rio Grande Nehri'ni geçerek Del Rio'ya vardı.

Binlerce göçmen Rio Grande Nehri'ni geçerek Del Rio'ya vardı.

ABD’nin Meksika sınırındaki Del Rio’da beklemede olan Haitili göçmenleri sınır dışı etmeye hazırlandığı belirtildi. Associated Press'e konuşan ABD’li bir yetkili, Joe Biden yönetiminin göçmenleri Pazar gününden itibaren uçaklarla Haiti’ye geri göndermeyi planladığını söyledi. Detayların henüz kesinleşmediğini belirten yetkili, günde beş ila sekiz uçuşun söz konusu olabileceğini ve uçuş noktalarından birinin göçmenlerin bulunduğu Del Rio kasabasına en yakın büyük şehir olan San Antonio olabileceğini aktardı. Bir başka yetkili ise günde iki uçuş beklediklerini ve bütün göçmenlere Covid-19 testi yapılacağını söyledi.bir yetkili, Joe Biden yönetiminin göçmenleri Pazar gününden itibaren uçaklarla Haiti’ye geri göndermeyi planladığını söyledi. Detayların henüz kesinleşmediğini belirten yetkili, günde beş ila sekiz uçuşun söz konusu olabileceğini ve uçuş noktalarından birinin göçmenlerin bulunduğu Del Rio kasabasına en yakın büyük şehir olan San Antonio olabileceğini aktardı. Bir başka yetkili ise günde iki uçuş beklediklerini ve bütün göçmenlere Covid-19 testi yapılacağını söyledi.

Cuma günü yaşanan kaosun ardından ABD sınır güvenlik birimleri, Meksika’yla Ciudad Acuna sınırını yaya ve araç geçişlerine kapattıklarını açıkladı.

Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu yaklaşık 10 bin göçmen, Rio Nehri’ni geçerek Del Rio’ya ulaşmıştı. ABD’de gıda satın alamayan ilticacılar Meksika’ya dönerek gıda temin ettikten sonra yine nehir üzerinden ABD’ye geri dönmüştü ve Del Rio köprüsü altında ya da yakınlarında çadır kurmuştu. Göçmenlerin çoğunluğunun Haitili olduğu ve bazı ailelerin altı gündür köprünün altında barındığı belirtiliyor. Hastaneye götürüldükten sonra aralarından birinin Covid-19 pozitif çıktığı iki kadının da bu bekleyiş esnasında doğum yaptığı kaydedildi.

Federal hakim: Çocuklu aileler sınırdan çevrilemez

ABD Başkanı Biden, özellikle muhalefet tarafından selefi Donald Trump’ın sınır politikalarını gevşeterek bir göçmen krizine yol açmakla eleştiriliyor. Biden döneminde Meksika sınırına 1 milyon 300 binden fazla göçmenin geldiği belirtiliyor. Bu, son 20 yıldaki en yüksek rakama işaret ediyor.

Haitili göçmenler, Rio Grande nehri boyunca kurdukları geçici çadırlarda barınmaya çalışıyor.

Haitili göçmenler, Rio Grande nehri boyunca kurdukları geçici çadırlarda barınmaya çalışıyor.

Diğer yandan insani yardım örgütleriyse Biden yönetiminin pandemi önlemlerini gerekçe göstererek göçmenlerin çoğunu sınırdan geri çevirmesini ve iltica başvurularını kabul etmemesini eleştiriyor. Perşembe günü bir federal hakim, yetkililerin çocuklu aileleri Covid-19 nedeniyle sınırdan geri çeviremeyeceğine, refakatçisi bulunmayan çocuk sığınmacılar için alınan önlemlerin çocuklu ailelere de uygulanabileceğine hükmetmişti. Hükümet ise Cuma günü karara karşı temyize başvurmuştu.

Binlerce kilometrelik zorlu yolculuk

Haitili göçmenler yıllardır ABD’ye göç etmenin yollarını arıyor. Özellikle ülkede ağır hasara yol açan 2010 depreminin ardından Haitililer kitleler halinde göç etmeye başladı. Ağır ekonomik koşullar ve derin yoksulluk nedeniyle çok sayıda Haitili otobüslerle, araçlarla veya yürüyerek binlerce kilometrelik tehlikeli bir yolculukla ABD sınırına ulaşmaya çalışıyor. Göçmenlerin bu yolculukla Panama’daki tehlikeli ormanlık bölge Darien Gap’i de (Darien Boşluğu) geçmeleri gerekiyor.

DW,AP,AFP / SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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