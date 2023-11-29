İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplantısında, İsveç'ten NATO üyeliği konusunda açıklama geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström NATO toplantısı marjında yaptığı açıklamada, Türk mevkidaşı Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan, "Mevkidaşımla ikili bir görüşme yaptım. Burada bana (İsveç'in NATO üyeliği) onayının haftalar içinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi" dedi.

Billström, Fidan'ın bunun için tam bir tarih vermediğini de ifade etti. Ülkesinin NATO'ya katılım protokolünün "haftalar içinde" Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmasının beklendiğini söyleyen Billström "Kendisi (Fidan) bana dün bunu söyledi" ifadesini kullandı.

NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Fransa ve Finlandiya dışişleri bakanları yaptıkları açıklamalarda, Ankara'nın, İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylamasını talep etmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İsveç verdiği sözleri yerine getirdi, şimdi Türkiye'nin katılım sürecini tamamlama zamanı" diyerek Ankara'dan İsveç'in üyeliğine onay vermesini istemişti.

İsveç ve komşusu Finlandiya geçen yıl Mayıs ayında NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. Finlandiya, NATO'ya, üye 31 ülkenin onayıyla Nisan ayında kabul edildi. Türkiye ve Macaristan İsveç'in başvurusunu ise henüz onaylamadı. Ankara, İsveç'in PKK ve Gülen yapılanmasıyla yeterince mücadele etmediğini belirtiyor ve daha fazla adım atması gerektiğini vurguluyor.

Reuters, DW / HT,EC

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