Biden'in Taliban planı "baskı oluşturmak"

Taliban'ın hızla ilerleyerek Afganistan'da kontrolü ele almasından sonrası yoğun eleştirilerin hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden Washington'ın Afganistan'dan çekilme kararını savundu. Beyaz Saray'daki basın toplantısında Biden, Kabil’de son günlerde yaşananların "ABD'nin müttefikleri nezdinde güven kaybına neden olmadığını" söyledi.

ABD güçlerinin hızlı şekilde çekilmesiyle Afganistan'daki diğer ülkelerin büyükelçilik ve yerli çalışanları ile ülkede yıllardır yardım faaliyetleri yürüten kuruluş mensuplarının tahliyesi güçlükle yapıldığı ve tahliyeler sırasında Kabil havalimanında karmaşa yaşandığı haber veriliyor. Havalimanında güvenliğin sağlanması için zaman zaman ABD askerlerinin havaya ateş ettiği ve bunun da ülkeden çıkmaya çalışan ve günlerdir Taliban’dan gizlenen insanlarda korku ve belirsizliğe neden olduğu bildiriliyor. Tahliyeler sırasında uçaklara binemeyen bazı Afganların ABD uçaklarına tutunarak sürüklendiği sahneler tüm dünyada tepki yaratmıştı.

ABD Başkanı Biden düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki tüm ABD vatandaşlarını "eve getirme" sözü verdi. Bu sözün ABD misyonu kapsamında görev alan Afganlar için de geçerli olduğunu belirten Biden, kendisi ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın müttefikler ile birlikte Taliban üzerinde "uluslararası baskı oluşturmak" için çalıştığını söyledi. Biden, süresi 31 Ağustos'ta dolan tahliye misyonunun uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise açıklama yapmadı.

Biden'dan komşu ülkelere destek sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yapılan basın toplantısında, Afganistan'dan kaçan pek çok insanın sığındığı komşu ülkelere insani yardım yapılacağı sözü de verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, radikal İslamcılar yönetimindeki bir Afganistan'a verilecek yardımların da sıkı şartlara bağlanacağını söyledi ve kadınlar ve kız çocuklarının durumu gibi temel hakların gözönünde bulundurulacağını vurguladı. Biden'a göre kendi halkını karşısına almak Taliban'ın da işine gelmeyecek. ABD Başkanı Biden, meşruluk kazanmak için de radikal islamcıların zaten her yolu deneyeceğini, ülkeyi bir arada tutmak için de bir yöntem bulmaya çalışacağını ifade etti.

Afganistan'daki Alman ve Afgan personelinin tahliyesini güçlükle yapan ve bu nedenle yoğun eleştirilere maruz kalan Alman hükümeti de Taliban'dan kaçan sığınmacılar için 100 milyon euro acil yardım verileceğini duyurmuştu.

Taliban'dan kaçan Afganların çoğu komşu ülkeler Pakistan ve Özbekistan'a sığınmaya çalışıyor. Özbekistan'ın Taliban'dan kaçan 150 sığınmacıyı Taliban ile müzakere edip başlarına bir şey gelmeyeceğinin taahhüt edilmesi üzerine ülkesine geri göndermesi tepkilere neden olmuştu. Batılı ülkeler komşu ülkelere insani yardım vererek bu tür olayların önüne geçilmesini hedefliyor.

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ABD tahliyeler için ABD Taliban ile bağlantıda

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Kabil'dentahliyeler için "Taliban ile irtibat içinde olunduğunu", Taliban'ın tahliye işlemlerine müdahale etmesi halinde oradaki ABD askerlerinin "güçlü tepki" vereceğini belirtti.

Afganistan'dan son günlerde gelen haberlerde havalimanına gitmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının kontrol noktalarından geçişine izin verildiği, ancak yabancı güçlere çalışan Afgan halkının geçirilmediği bildirilmişti. Taliban’ın çevrelediği Kabil havalimanı etrafı ve bazı bölümlerde de belirsizlik ve karmaşa yaşandığı aktarılıyor. Havalimanına gelişteki geçiş noktalarında yaşanan uzun kuyruklar nedeniyle bazı ABD vatandaşlarının helikopterlerle alındığı ve doğrudan havalimanından tahliye edileceği noktaya getirildiği bildiriliyor.

Almanya da havalimanındaki belirsiz ve tehlikeli durum nedeniyle Afganistan'a normalde rehine kurtarma alanında görev yapan uzman özel komando birlikleri ile askeri helikopterler göndermişti.

Afganistan'dan çıkarılan bazı ABD vatandaşlarının Almanya'daki ABD Ramstein Askeri Üssü'ne getirildiği, tahliyelerin bir kısmının Almanya'daki bu askeri üs üzerinden yapılacağı açıklandı.

Reuters,dpa/ETO,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe