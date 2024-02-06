Biden'dan yeni gaf: Macron ile Mitterrand'ı karıştırdı

ABD'de seçimlere dokuz ay kala Başkan Biden bir gafla daha gündemde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u 1996'da ölen François Mitterrand ile karıştıran Biden, ülke ismini de Almanya diye telaffuz etti.

ABD'de bu yıl Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar, yaptığı bir gafla yeniden gündeme oturdu. Biden, Pazar günü yaptığı konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile karıştırırken ülkesini de Almanya olarak telaffuz etti.

Las Vegas’ta düzenlenen bir kampanya etkinliğinde konuşan 81 yaşındaki Biden, üç yıl önce Macron ile G7 toplantısında yaşadığı bir anekdotu anlattı. 2021'de İngiltere'de yapılan zirvedeki konuşmasında "Amerika geri döndü" ifadesini kullandığını hatırlatan Biden, "Ve Almanya'dan…, yani Fransa'dan Mitterrand bana baktı ve yani… ne…, niye… ne süreliğine geri döndünüz dedi" ifadelerini kullandı.

1996 yılında hayatını kaybeden François Mitterrand, 1981’den 1995’e kadar Fransa’nın cumhurbaşkanlığını yapmıştı. Biden’ın isimleri karıştırdığı konuşmanın videosu sosyal medya platformlarında binlerce kez izlendi ve paylaşıldı.

Gaf üzerine gaf

Geçmişte de benzer hatalar yapan Biden, 2022’nin Eylül ayında o tarihten bir ay önce vefat etmiş olan kongre üyesi Jackie Walorsk’a seslenerek “Jackie, Burada mısın? Jackie nerede? Sanırım burada olacaktı” diye konuşmuştu. Biden, geçen yıl Nisan ayında da bir konuşmasında Yeni Zelanda’nın All Blacks ragbi takımı ile İrlanda bağımsızlık savaşına katılmış İngiliz askeri gücü Black and Tans’ın isimlerini karıştırmıştı.

Trump da Haley ile Pelosi'yi karıştırmıştı

Biden’ın selefi eski Donald Trump da geçen ay benzer bir gaf yaparak partideki rakibi Nikki Haley ile Nancy Pelosi’nin isimlerini karıştırmıştı. 77 yaşındaki Trump’ın bu gafı Haley’in kampanya konuşması sırasında Trump’ın zihinsel sağlığını sorgulamasına yol açmıştı.

Başkan Biden da Trump'ı sosyal medya hesabından alaya alarak “Nikki Haley ile her konuda aynı fikirde değilim ama şu konuda hemfikiriz: O Nancy Pelosi değil” yazmıştı.

AFP/EÇ,BK

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