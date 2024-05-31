Biden'dan Ukrayna'ya "silah izni"

ABD'li bir hükümet yetkilisi ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya Rusya'daki bazı hedefleri vurmak için ABD silahlarını kısıtlı kullanabilme iznini verdiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rusya'daki bazı hedefleri ABD silahlarıyla vurabilme izni verdi. ABD'li bir hükümet yetkilisi Biden'in ekibine Ukrayna'nın Harkov cephesindeki Rus toprakları içerisindeki askeri hedeflere karşı ABD tarafından gönderilen silahların kullanılabilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi. Yetkili silahların bölgede "karşı ateş etmek ya da "kendilerini vuran, vurmaya hazırlanan Rus güçlerine karşılık vermek" amacıyla kullanabileceğini söyledi.

"Ukrayna saldırıya karşı harekete geçebilmeli"

CNN ve Politico yayın kuruluşuna konuşan isminin açıklanmasını istemeyen yetkili Ordu Taktik Füze Sistemi kullanımı veya ABD silahlarıyla Ukrayna'dan Rusya'ya uzun menzilli saldırılara izin verilmemesine yönelik politikaların değişmediğini vurguladı. Yetkili, Ukrayna ordusunun kendilerine saldıran veya saldırmaya hazırlanan Rus güçlerine karşı harekete geçebilmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna, iki yılı aşkın süredir devam eden savaşta Rusya'yla daha etkin mücadele edebilmek için uzun süredir bu yetkinin verilmesini talep ediyordu. Ukrayna ordusu şu ana kadar bu amaçla ağırlıklı olarak kendi roketlerini ve insansız hava araçlarını kullandı.

Ukrayna ordusu son olarak Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rus hükümeti ise Batı ülkelerinden Ukrayna'ya gönderilen silahların Rusya'ya yönelik kullanılması konusunda sert açıklamalarda bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Avrupa’daki, özellikle küçük ülkeler, neyle karşı karşıya olduklarının farkında olmalılar” ifadelerini kullanmıştı.

NATO uzun süredir tartışıyordu

Ukrayna'nın Rusya'daki askeri hedeflere saldırmak için Batı ülkeleri tarafından sağlanan tüm silahları kullanıp kullanamayacağı NATO içerisinde de tartışmalı bir konu.

Tartışmaların odağında Ukrayna'ya bu iznin verilmesinin Rusya ile çatışmaları daha da tırmandırabileceği ve NATO'nun savaşta taraf haline gelebileceği korkusu yer alıyor.

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DW, dpa /EÇ, TY