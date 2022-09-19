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Joe BidenFotoğraf: Jim LoScalzo/ZUMA Wire/IMAGO
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Biden'dan "Tayvan'ı savunuruz" açıklaması

3 saat önce

ABD Başkanı Biden, Çin'in olası bir müdahalesi halinde Tayvan'ı askeri olarak savunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

https://www.dw.com/tr/bidendan-tayvana-destek/a-63167018

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, ülkesinde yayın yapan televizyon kanalı CBS'eÇin-Tayvan ihtilafı konusunda açıklamalarda bulundu.

Çin'in olası müdahalesi halinde Tayvan'ı askeri olarak savunmaya hazır oldukları mesajı veren Biden bir gazetecinin, ABD'nin Çin'in egemenlik hakları iddia ettiği Tayvan'ı savunup savunmayacağı sorusuna, "Evet, daha önce vuku bulmamış bir saldırı olması halinde...." dedi. Biden, Ukrayna'dakinin aksine ABD birliklerinin Tayvan'ı savunup savunmayacağı ile ilgili soruya da "Evet" yanıtı verdi. Biden'ın bu açıklaması Çin-Tayvan gerginliği ile ilgili bugüne dek başkanlık seviyesinde ABD tarafından yapılan en net söylem olarak tarihe geçmiş oldu.

Biden'ın açıklamaları ile ilgili değerlendirmede bulunan bir Beyaz Saray Sözcüsü ise ABD'nin Tayvan ile ilgili tutumunun  değişmediğine dikkat çekerek, "Başkan bunu daha önce de, bu senenin başında Tokyo'da ifade etti. Tayvan politikamızın değişmediğini net bir şekilde gösterdi" ifadelerini kullandı.

Tayvan'dan teşekkür

Tayvan Dışişleri Bakanlığı ise Biden'ın açıklamaları ile ilgili olarak bir teşekkür mesajı yayınladı. Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin "Kaya gibi sağlam güvenlik taahhüdü" verdiği ifade edildi. Açıklamada, Tayvan'ın öz savunma becerilerini geliştirmeye devam edeceği belirtilerek ABD ile yakın iş birliğinin de derinleştirileceği vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi için Tayvan'da asılan
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi için Tayvan'da asılan "Hoşgeldin" afişi - (03.08.2022 / Taipeh)Fotoğraf: Chiang Ying-ying/AP Photo/picture alliance

Çin'den ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik turu kapsamında Ağustos ayının başında Tayvan'a yaptığı ziyaret Çin ile ABD arasında diplomatik krize yol açmıştı. Ziyaretin ardından Çin ordusu Tayvan'a yönelik geniş kapsamlı bir askeri tatbikat düzenlemiş ve ABD'ye tepki göstermişti.

 

Reuters / BÖ,ET

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