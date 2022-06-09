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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandı - (08.06.2022)
Nicolas Maduro ve Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Aytac Unal/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Biden'dan Maduro'nun rakibine destek

60 dakika önce

ABD Başkanı Biden, Türkiye ile kapsamlı anlaşmalara imza atan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun rakibi, muhalif lider Guaido'ya desteğini bir kez daha yineledi.

https://www.dw.com/tr/bidendan-maduronun-rakibine-destek/a-62071364

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Çarşamba günü Ankara'da çeşitli anlaşmalara imza atmaları Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yankı buldu. ABD Başkanı Joe Biden, Venezuelalı muhalefet lideri Juan Guaidó'yu telefonla arayarak, bir kez daha desteğini yineledi.

Türkiye ile Venezuela arasında Ankara'da imzalanan turizm, tarım ve finans alanlarındaki çeşitli iş birliği anlaşmalarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve İspanyolca yaptığı paylaşımlarla, ABD'nin Venezuela'ya yönelik "tek taraflı" yaptırımlarını kınamıştı.

Bunun üzerine ABD Başkanı Biden, kendini geçici devlet başkanı olarak ilan eden Venezuelalı muhalefet lideri Juan Guaido  ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) Los Angeles'taki dokuzuncu zirvesinin başlamasından kısa bir süre önce gerçekleşen telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Juan Guaido'yu demokratik olarak seçilmiş Ulusal Meclis Başkanı ve geçici Devlet Başkanı olarak tanımaya devam edeceğinin vurgulandığı belirtildi.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı olarak ilan eden muhalif lider Juan Guaido
Juan GuaidoFotoğraf: LEONARDO F. VILORIA/REUTERS

ABD, Venezuela'da muhalefet ile Devlet Başkanı Maduro liderliğindeki otoriter hükümet arasında gerçekleştirilen, demokratik kurumların yeniden inşası, özgür seçimlerin yeniden düzenlenmesi ve insan haklarının korunması konusundaki görüşmelere destek veriyor.

Görüşmelerin sonuç vermesi halinde ABD Venezuela'ya karşı uyguladığı yaptırımlarını yeniden gözden geçirmeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD hükümeti, otoriter yönetimlere sahip Küba, Venezuela ve Nikaragua'yı Amerikan Devletleri Örgütü zirvesine davet etmemişti. Washington, Venezuella muhalefet lideri Guaido'yu da geçici devlet başkanı olarak tanımasına rağmen zirveye davet etmedi.

2019 yılının başında kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, o zamandan beri Maduro'yu başkanlık görevinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Guaido Batılı ülkeler tarafından desteklense de Venezuela halkından gördüğü destek giderek azalıyor.

Yoksulluk ve şiddetin hüküm sürdüğü Venezuela'da son yıllarda yaklaşık altı milyon kişi ülkesini terk etti. Maduro ise bu gelişmelere rağmen koltuğunu koruyor.

 

dpa,DW / TY,ET

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