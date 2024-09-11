Biden'dan Ayşenur Eygi açıklaması: Kabul edilemez

ABD Başkanı Joe Biden, Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ayşenur Eygi'nin ölümünden derin "üzüntü ve öfke" duyduğunu söyleyen Biden, "Ayşenur yeni mezun olmuş bir üniversite öğrencisiydi. Aynı zamanda idealizmi onu Batı Şeria'ya, yerleşimlerin genişlemesine karşı barışçıl protestolara katılmaya yönlendiren bir aktivistti. Ölümüne yol açan (silahlı) ateş kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Beyaz Saray internet sitesinde paylaşılan açıklamada, İsrail'in Ayşenur'un ölümünden sorumlu olduğunu "kabul ettiğini" dile getiren Biden, ön soruşturmanın "trajik bir hataya" işaret ettiğini belirtti. ABD Başkanı, hükümetinin soruşturmayla ilgili detaylara tam erişimi olduğunu da kaydetti.

Biden'dan İsrailli yerleşimcilere eleştiri

Açıklamasında sorumlunun "tam olarak" hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Biden, ayrıca İsrail'in benzer olayları önlemek için daha fazla adım atması gerektiğini ifade etti. İsrailli yerleşimcileri de eleştiren Biden, "Aşırı milliyetçi İsrailli yerleşimciler Filistinlileri evlerinden sürüyor. Filistinli teröristler sivilleri bomba yüklü araçlarla hedef alıyor. İsrailli veya Filistinli olsun şiddeti körükleyenlerin sorumlu tutulmasına çalışacağım" dedi.

Ayşenur Ezgi Eygi Fotoğraf: Anka

Biden dün Beyaz Saray'dan New York'a hareketi sırasında bir gazetecinin sorusu üzerine, "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, (kurşun) yerden sekerek kaza ile onu vurmuş. Halen bu konu üzerine çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise "Onun öldürülmesi hem sebepsiz hem de haksızdı. Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli" açıklamasını yapmıştı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin ailesinin isteğiyle Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

DW / MUK,ET

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