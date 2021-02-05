Biden'a göre Putin "bir katil"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine müdahale çabaları nedeniyle bedel ödeyeceğini söyledi. Başkan Biden, ABC News televizyonuna verdiği mülakatta, başkanlık seçimlerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in müdahale etmeye çalıştığı yönündeki ABD istihbaratının raporuna ilişkin soruları cevapladı.

Putin'e işaret ederek, "Bedelini ödeyecek" diyen Biden, bu bedelin ne olacağı sorusunu ise "Yakında göreceksiniz" sözleri ile yanıtladı.

Ocak ayı sonunda Putin ile yaptığı telefon konuşmasında kendisini uyardığını ifade eden Biden, "Onunla uzun bir konuşmamız oldu, onu oldukça iyi tanıyorum. Konuşmaya başladığımızda 'seni tanıyorum, sen de beni tanıyorsun. Eğer bunun gerçekleştiğini tespit edersem, hazırlıklı ol' dedim" ifadelerini kullandı.

"Benim deneyimlere göre, yabancı liderlerle ilişkilerde en önemli şey, sadece diğer kişiyi tanımak" diyen Biden, "Peki, Vladimir Putin'i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Düşünüyorum" ifadesi ile yanıt verdi.

Biden, buna rağmen ABD ve Rusya'nın "ortak çıkarlarının" olduğu Stratejik Silahların Azaltımı Antlaşması'nın (START) yenilenmesi gibi konularda iş birliği yaptıklarını da sözlerine ekledi.

İstihbarat raporu

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından salı günü kamuoyuna açıklanan raporda, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Rusya'nın, eski Başkan Donald Trump'ın bir dönem daha görevini sürdürebilmesi ve rakibi Joe Biden'a zarar verilmesi için çaba gösterdiği belirtilmişti. Raporda ayrıca, Rusya'nın seçim sonucunu etkilemek istediği kaydedilerek, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ve hükümetinin bu yönde yürütülen faaliyetlere "onay verdiği ve gerçekleştirdiği" ifade edilmişti.

Rusya'nın 2020 seçimlerinde özellikle Biden hakkında "dezenformasyon"a odaklandığı belirtilen raporda, Moskova'nın "ABD'deki adayların kamuoyundaki imajlarını etkilemeyi", uzun vadede "ABD'nin seçim sistemine güveni sarsmayı ve toplumda insanlar arasındaki kutuplaşmayı derinleştirmeyi" hedeflediği öne sürülmüştü.

Kremlin: Rapor yanlış

Rusya ise ABD istibaratının, Moskova'nın seçimlere müdahale etmek istediği yönündeki raporunu "yanlış" olarak nitelendirdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, raporu "yanlış, kesinlikle asılsız ve dayanaksız" olarak nitelendirdi. Rusya'nın ne 2020'deki seçimlere ne de daha önceki seçimlere müdahale ettiğini belirten Peskov, bu yönde bir iddianın "zaten yıpranmış olan Rus-Amerikan ilişkilerine zarar vereceğini" söyledi.

DW,AFP,dpa / JD,ET

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