Biden'a Bin Selman ile görüşmesi öncesinde baskı artıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Temmuz ayında Riyad’da yapılması planlanan Bin Selman ile görüşmesini Amerikan kamuoyuna izah etmeye çalışıyor. Biden, başkan seçilmeden önce Bin Selman hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.

Temmuz ayında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşeceği açıklandıktan sonra bu konuda eleştiriler alan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, "Ben Bin Selman ile görüşmüyorum, onun da katılacağı uluslararası bir toplantıya gidiyorum" açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ise daha önce, Veliaht Prens‘in Biden ile "resmi temaslarda" bulunacağını duyurmuştu. Beyaz Saray da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak, ABD Başkanı'nın Temmuz ayında Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyarette Biden’ın, Mısır, Irak ve Ürdün’den temsilcilerin de iştirak edeceği, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısına katılacağını bildirmişti.

Kaşıkçı cinayeti

Fotoğraf: Jon Super/AP/picture alliance

ABD kamuoyunda pek çok kesimin tepkisini çeken söz konusu ziyaret Beyaz Saray'ı, durumu izah etmeye zorluyor. Dünyanın en önemli petrol ihracatçılarından ve ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olan Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle Joe Biden, başkan adaylığı döneminde, seçim kampanyası sırasında Riyad'ı ağır bir dille eleştirmişti. Biden bu eleştirilerini dile getirirken, Suudi Arabistan'daki rejimin, söz konusu cinayetin "hesabını vereceğini" ve "dışlanacığını" dile getirmişti.

ABD gizli servisleri, 2018 yılının Ekim ayında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emri ile yapıldığı yönünde rapor hazırlamıştı. Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından Washington, 2020 yılının Şubat ayında Suudi Arabistan'a karşı bir takım yaptırımlar devreye sokmuş ancak Bin Selman bu yaptırımların dışında bırakılmıştı.

dpa / ET,BK