Biden ve Şi ilk kez yüz yüze görüşecek

ABD ve Çin liderlerinin G20 zirvesinde yapacağı ikili görüşmede iki ülke arasında çıkar çatışması yaratan konuların ele alınması bekleniyor. İki lider, Biden'ın başkanlığı döneminde ilk kez yüz yüze görüşecek.

Beyaz Saray'dan Perşembe günü yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 14 Kasım'daki G20 zirvesi kapsamında bir araya geleceği bildildi. Bu, Biden'ın yaklaşık 2 yıl önce başkanlığa seçilmesinden bu yana iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi olacak.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yaptığı yazılı açıklamada liderlerin iki ülke arasındaki rekabeti nasıl sorumlu bir şekilde yöneteceklerini ve çıkarların örtüştüğü konularda, özellikle de uluslararası meselelerde nasıl birlikte çalışabileceklerini ele alacakları kaydedildi.

Biden'ın başkanlık koltuğunda geçirdiği son 22 ayda iki lider birkaç kez telefonda görüşmüştü. Ancak Çin'in koronavirüs salgınında benimsediği katı kurallar uyarınca Şi'nin yurtdışı gezilerine pek sıcak bakmaması yüz yüze görüşmeye engel olmuştu.

Şi, Ekim ayında yapılan kongrede üçüncü kez Çin Komünist Partisi'nin genel sekreterliğine seçilerek liderliğini sağlamlaştırmıştı.

ABD ve Çin devasa yatırım ortaklıkları ve ticari ilişkilere sahip olsalar da özellikle Asya-Pasifik bölgesinde askeri ve diplomatik açıdan sık sık karşı karşıya geliyorlar. Biden dün yaptığı açıklamada, Şi'ye "çatışma değil rekabet aradığını" açıkça belirttiğini söylemişti. Tayvan konusunu da görüşeceklerini belirten Biden, ülkesinin adaya ilişkin tutumunun değişmediğini de ifade etmişti.

ABD Pekin'den Kuzey Kore'ye baskı yapmasını istiyor

Kuzey Kore'nin füze denemelerini sıklaştırmasının da görüşmede ele alınması bekleniyor. Washington Pekin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a füze denemelerine son vermesi ve nükleer silahlardan arındırma görüşmelerine başlaması için baskı yapmasını istiyor. Üst düzey bir Amerikalı yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada ABD ve Çin'in bu konuda birlikte çalışma tecrübesi olduğunu vurguladı.

Biden, "kırmızı çizgilerin" ve "ulusal çıkarların" ne olduğunu ortaya koyarak bunların iki ülke arasında çatışma yaratıp yaratmadığını Çin lideri ile görüşmek istediğini ifade etti. Biden yönetiminden bir yetkili, iki liderin görüşmesinden sonra ortak bir açıklama yapılmasının planlanmadığını söyledi.

AFP / GY, BK