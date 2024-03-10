Biden: Sivillerin korunmaması İsrail'e zarar veriyor

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ülkesine yarardan çok zarar getirdiğini söyledi. Başkan Biden, ABD televizyonu MSNBC'ye verdiği röportajda, Gazze savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biden, Netanyahu'nun Hamas'a karşı savaşta "İsrail'e yardım etmekten daha çok İsrail'e zarar verdiğini" ifade etti. İsrail Başbakanı'nın "İsrail'i savunmaya ve Hamas'ın peşinde olmaya hakkı var" diyen Biden Netanyahu'nun "Gerçekleştirilen eylemler sonucunda hayatını kaybeden masumlara yönelik daha dikkatli bir tutum izlemesi gerektiğini" vurguladı.

Biden, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik olası bir kara harekâtı konusunda ise çelişkili ifadeler kullandı. Bunun aşılmaması gereken bir "kırmızı çizgi" olduğunu söyleyen Biden diğer yandan da "İsrail'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. İsrail'in savunması hâlâ kritik önemde" şeklinde kouştu.

Başkan Biden İsrail'i koruyan hava savunma sistemi Demir Kubbe'den mahrum kalmalarına yol açacak şekilde silah sevkiyatını durduracakları kırmızı bir çizginin olmadığını söyledi. Daha sonra ise "kırmızı çizgilerin" olduğunu söyleyen Biden, 30 bin Filistinlinin daha ölmemesi gerektiğini kaydetti.

Biden, röportajda ateşkes çağrısını da tekrarlayarak "Geniş kapsamlı bir rehine takası ile başlayacak ateşkesi görmek istiyorum. Süresi de altı haftadan uzun olmalı" dedi. Arap devlet ve hükümet başkanlarının çoğuyla konuştuğunu belirten Biden, "Suudi Arabistan'dan Mısır'a Ürdün'e kadar hepsi İsrail'i tamamen tanımaya ve bölgenin yeniden inşasına başlamaya hazır" şeklinde konuştu.

ABD, Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta İsrail'e destek verse de Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 30 bini aşması karşısında Başkan Biden İsrail yönetimi eleştiren açıklamalardan kaçınmıyor. Biden, Perşembe günü yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında da, "İsrail yönetimine şunu söylüyorum: İnsani yardımlar ikincil önemde ya da baskı aracı olamaz. Masum hayatların korunması ve kurtarılması öncelikli olmalı" demişti.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği İsrail'i hedef alan saldırılarda yaklaşık bin 200 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de rehin alındı. Hamas'ın saldırısının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bini aştı.

AFP, dpa/JD, EC

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