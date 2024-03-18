Biden: Refah kentine operasyon hata olur

ABD Başkanı Joe Biden, uzun bir aradan sonra İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıdan sonra Netanyahu ile neredeyse her gün telefonla görüşen ve bilgi alan Biden, Gazze'deki insani kriz ve İsrail'in savaştaki tutumu nedeniyle bir aydan uzun süredir İsrail Başbakanı ile temas kurmamıştı.

Biden ve Netanyanu arasındaki görüşme sonrası bir açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Netanyahu'nun Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Washington'a bir heyet göndermeyi kabul ettiğini söyledi.

Biden'ın olası bir kara operasyonu konusunda "derin endişe" duyduğunu ve böyle bir saldırının "hata" olacağını düşündüğünü belirten Sullivan, Washington'a gelecek olan üst düzey İsrailli heyetin Biden'in olası alternatif yaklaşımını değerlendireceğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek derinleşiyor Fotoğraf: Mohammed Abed/AFP

Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada da "İsrail'in savaştaki tüm hedeflerine ulaşma kararlılığı da dahil olmak üzere son gelişmelerin ele alındığı ve bu hedeflerin de Hamas'ın yok edilmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin İsrail için artık bir tehdit oluşturmaması olduğu" belirtildi. Açıklamada, Netanyahu'nun "bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak gerekli insani yardımların sağlanmasına" da işaret ettiği kaydedildi.

Biden ve Netanyahu, son olarak Şubat ortasında görüşmüşlerdi.

Reuters,AP,AFP/HS,BK

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