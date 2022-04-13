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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’da yaşananları ilk kez soykırım olarak niteledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’da yaşananları ilk kez soykırım olarak niteledi.Fotoğraf: Al Drago/REUTERS
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Biden Putin'i Ukrayna'da soykırımla suçladı

3 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna’daki sivil ölümleri nedeniyle savaş suçu işlemekle suçlayan ABD Başkanı Biden, şimdi de Rusya liderinin Ukrayna'da "soykırım" uyguladığını söyledi.

https://www.dw.com/tr/biden-putini-ukraynada-soyk%C4%B1r%C4%B1m-yapmakla-su%C3%A7lad%C4%B1/a-61458116

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna’da yaşananları ilk kez soykırım olarak niteledi. Iowa Eyaleti’ne yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Biden, "Olanlara soykırım diyorum, zira gün geçtikçe daha da açık ve net anlaşılıyor ki Putin Ukraynalı olabilme düşüncesini bile ortadan kaldırmayı deniyor" diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, soykırım suçu işlendiğine dair kanıtların arttığını da belirterek, "Durum geçen haftakinden daha başka görünüyor. Kelime anlamıyla, Rusların Ukrayna’da yaptıklarına dair gün geçtikçe daha da çok kanıt ortaya çıkıyor" diye konuştu. ABD Başkanı, sonuç olarak uluslararası düzeyde bir soykırım suçu işlenip işlenmediğine hukukçuların karar vereceğinin altını da çizdi, ancak kendisinin işlenen suçları soykırım olarak gördügünü ifade etti.

Iowa ziyaretine zamlar damgasını vurdu

Son 40 senenin en yüksek enflasyonunun kaydedildiği ABD’de Başkan Joe Biden'in bölgeye ziyaretine zamlar damgasını vurdu. Biden Menlo kentine ziyaretinde ülkede tüketici fiyatlarında kaydedilen rekor zamlara değindi ve artan fiyatları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya açtığı savaş ile ilintilendirdi. Biden halka seslenişinde, "Sizin aile bütçeniz, aracınıza yakıt doldurmanız bir diktatörün dünyanın diğer yarısında savaş ilan etmesine ve soykırım yapmasına bağlı olmamalı" diyerek Putin’i sert biçimde eleştirdi. Demokrat Partili Biden, ABD’nin ve partnerlerinin Putin’in ABD’li, Avrupalı ve diğer bölgedeki ailelere karşı enerji kaynaklarını silah olarak kullanmasını engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını da söyledi.

Ukraine-Krieg Butscha | zerstörte russische Militärfahrzeuge
Fotoğraf: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Zelenskiy'den Biden'a övgü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarını açıkça soykırım olarak nitelemesinden dolayı Biden’i övdü. Twitter'dan yaptığı açıklamada Zelenskiy, "Kötüye karşı dirayet göstermek isteniyorsa olanları adıyla anmak önemli" diye vurguladı.

Ukrayna lideri, Rus güçlerinin ülkesi Ukrayna'daki pek çok kentte sivillere yönelik yaptığı katliamı daha önce zaten soykırım olarak nitelemiş ve Putin’i soykırım suçu işlemekle suçlamıştı.

ABD yönetimi ise Ukrayna'daki savaşla ilgili soykırım kelimesini anmaktan şimdiye kadar kaçınıyordu. Başkan Biden’in güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sokaklarda cesetleri bulunan sivillere dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savaş suçu işlendiğinden bahsetmiş, ancak soykırım kavramını kullanmaktan çekindiği dikkat çekmişti.

Leningrad benzetmesi

Bu arada Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın yoğun saldırılarıyla kentin büyük kısmının enkaza döndüğü, stratejik öneme sahip liman kenti Mariupol'de olanları 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından etrafı çevrilen Leningrad kuşatmasına benzetti.

Öte yandan Almanya'da hükümetin bazı üyeleri Ukrayna'ya ağır silahlar verilmesi yönündeki ısrarlarını artırıyor.

Yabancı ülkelere silah nakliyatından da sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Kiev'e daha hızlı silah gönderilmesi için baskı yapılor. Dün Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, Ukrayna'ya ağır silah gönderilmesi gerektiğini açıklamıştı.

dpa/ ETO,TY

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