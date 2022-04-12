Almanya’dan Ukrayna’ya destek ziyareti

Almanya Başbakanı Scholz gitmekte tereddüt sergilerken, Federal Meclis’in en önemli üç komisyonunun başkanları Ukrayna’ya dayanışma ziyareti gerçekleştiriyor.

Almanya Federal Meclisi'nin, Ukrayna'ya silah yardımlarının hızlandırılması gerektiğini savunan üç üyesi, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Hür Demokrat Partili (FDP) Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael Roth ve Yeşiller partili Avrupa Komisyonu Başkanı Anton Hofreiter'ın Ukrayna ile dayanışma sergilemek için bu ziyareti gerçekleştirdikleri bildirildi.

Hür Demokrat Partili (FDP) Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Gizli tutuldu

Ukrayna Parlamentosu milletvekili Halina Yançenko'nun daveti üzerine yapılan ziyaret sırasında üç Alman milletvekilinin Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırına yakın bir bölgede, Ukraynalı mevkidaşları ile bir araya gelmeleri bekleniyor.

Spiegel dergisi, ziyaretin güvenlik gerekçesiyle son ana kadar gizli tutulduğunu, görüşmelerin nerede yapılacağına ilişkinin bilginin de paylaşılmadığını duyurdu.

Milletvekilleri ısrar etti

Milletvekillerinin aslında kendilerine 1 Nisan'da ulaşan davetin hemen ardından ziyareti gerçekleştirmek istedikleri aktarıldı.

Hem Alman güvenlik makamları hem de Federal Hükümetin ise "ciddi güvenlik endişesi" gerekçesiyle buna sıcak bakmadığı, bu nedenle ziyaretin ancak üç milletvekilinin ısrarcı olmaları üzerine gerçekleşebildiği belirtiliyor.

Yeşiller partili Avrupa Komisyonu Başkanı Anton Hofreiter. Fotoğraf: Dwi Anaroganingrum/Geisler-Fotopress/picture alliance

Scholz'a da çağrılar yapılıyor

Bu arada Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a da, tıpkı İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi Ukrayna'ya destek ziyareti yapması için çağrılar yapılıyor.

Scholz'un ise Ukrayna'nın askeri destek beklentilerine yeterli ölçüde karşılık vermediği için bu aşamada böyle bir ziyareti gerçekleştirmediği iddia ediliyor.

Bugün dayanışma ziyareti gerçekleştiren üç milletvekili de Almanya'nın Ukrayna'ya silah desteğini artırması gerektiğini savunuyor.

SPD'li Roth, Yeşiller partili Baerbock'a destek açıkladı

SPD'li Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Roth, dün Ukrayna'nın acilen ağır silahlara ihtiyacı olduğunu söyleyerek desteğin artırılması gerektiğini savunan Yeşiller partili Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a destek açıklamıştı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael Roth. Fotoğraf: European Union, 2021

Roth, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada Baerbock'un "kesinlikle haklı" olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'nın, Rus ordusunun işgali altındaki bölgeleri özgürleştirilmesini sağlayacak bir yetkinliğe kavuşturulması gerektiğini" söyledi.

Uzun soluklu müzakerelere vakit olmadığını, NATO'da Ukrayna'ya verilecek silahlar konusunda çok hızlı kararlar alınması gerektiğini savunan Roth, "İhtiyaç duyulan, hızlıca, güvenli bir şekilde sevk edilebilecek ve yine hızlıca kullanılmaya başlanacak silahlar verilmeli" dedi.

AFP, dpa/ DA, EC