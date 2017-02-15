Biden-Putin: Dünyanın gözü bu zirvede

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Cenevre Gölü kıyısındaki Villa La Grange'de bir araya gelen liderlerin görüşmesinin saatlerce sürmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Biden'in daveti üzerine gerçekleşen zirvede Washington ile Moskova arasında gerginlik yaratan konuların yanı sıra ortak çıkarların ve dünyadaki bölgesel gelişmelerin de gündeme geleceği belirtiliyor.

Putin ve Biden'ın görünmeyen gündemi ne?

Görüşmeye ev sahipliği yapan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin iki lideri Villa La Grange'da karşılarken, verimli bir görüşme olmasını diledi. İki lider ise birbirlerini Villa La Grange'ın merdivenlerinde el sıkışarak selamladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme öncesinde ABD Başkanı Biden'a bugünkü toplantının gerçekleşmesi yönündeki girişiminden dolayı teşekkür ederek görüşmenin verimli geçmesini umduğunu söyledi. Putin, Rus-Amerikan ilişkilerinde "çok sayıda meselenin biriktiğini" de sözlerine ekledi. Biden ise "Yüz yüze görüşmenin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Biden: Kırmızı çizgileri göstereceğim

ABD Başkanı Biden, Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana Putin ile ilk kez bir araya geliyor. Biden, Salı günü NATO zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Putin ile görüşmesinde "işbirliği" yapılabilecek alanları gündeme getireceğini belirtmiş, görüş birliği sağlayamadıkları alanlarda ise Rus lidere "kırmızı çizgileri" göstereceğinisöylemişti.

Cenevre'deki görüşme öncesi liderler kameralara poz verdi

Biden'in Ukrayna'daki durumu, muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye yönelik tutum ve Moskova'nın Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya desteğini gündeme getireceği belirtiliyor. Ayrıca Washington, Moskova'yı hacker saldırıları ile ABD seçimlerine karışmakla suçluyor.

Putin'in danışmanlarının verdiği bilgilere göre ise siber suçlarla mücadele, iklim değişikliği, çatışmaların yaşandığı Afganistan, Libya ve Suriye'deki durum ile İran ve Kuzey Kore'nin nükleer programları ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Uzmanlar, Biden ve Putin'in nükleer silahsızlanma için yeni müzakerelere başlanması ve silah kontrolü konusunda yeni adımlar atabileceğini belirtiliyor. İki liderin görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlemesi beklenmiyor. Putin ve Biden'in görüşmeye ilişkin ayrı ayrı basına açıklama yapması planlanıyor.

dpa/JD,HS

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