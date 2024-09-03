Biden: Netanyahu rehineler için gerekeni yapmıyor

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan altı rehinenin daha cansız bedenine ulaşılmasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu üzerindeki uluslararası baskı giderek artıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'yu Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için gereken çabayı göstermediği gerekçesiyle eleştirdi.

Biden, Hamas ve İsrail arasında Katar ve Mısır ile birlikte dolaylı arabuluculuk yapan ABD'nin görüşmelere katılan temsilcileri ile Washington'da bir araya geldi. Bu görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, Netanyahu'nun rehinelerin serbest bırakılması için yeterince çaba gösterip göstermediği yönündeki bir soruya "Hayır" şeklinde yanıt verdi.

ABD'nin rehineler ve ateşkes konusunda nihai anlaşma teklifini sunmaya "çok yakın" olduğunu belirten Biden, bir uzlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağı sorusunu ise "Her zaman bir umut vardır" sözleriyle yanıtladı.

ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan dolaylı görüşmelerde uzlaşma sağlanamıyor. Müzakerelerde anlaşmazlık yaratan konuların başında Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi (Salahaddin) Koridoru geliyor. Hamas, İsrail'in Philadelphi Koridoru'nun kontrolünü elinde tutmak istemesine itiraz ediyor. Netanyahu ise dün yaptığı açıklamada da Koridor'un kontrolünün İsrail'de olması gerektiğini tekrarlayarak, Hamas'ın "taviz vermesi" gerektiğini söyledi.

Bu ısrarcı tavrı nedeniyle Netanyahu ülke içinde de eleştiriliyor, iktidarda kalabilmek için savaşı uzatma suçlamaları ile karşı karşıya kalıyor. Hafta sonunda altı rehinenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından İsrail'de hükümet karşı protesto gösterileri düzenlenmiş, hafta başında da ülkede genel grev ilan edilmişti.

İngiltere İsrail'e silah satışını kısmen askıya alıyor

Öte yandan İngiltere, İsrail'e yönelik silah satışının kısmen askıya alınacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı David Lammy, parlamentoda yaptığı konuşmada İsrail'e silah ihracatına ilişkin 350 lisansın 30'unun askıya alınacağını, bunların Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı kullanılabilecek silahları kapsadığını belirtti. Lammy, bu silahların kullanılması halinde "Uluslararası insancıl hukukun ciddi bir şekilde ihlal edilebileceği yönünde belirgin bir risk" bulunduğu için bu kararın alındığını vurguladı.

İsrail'in meşru müdafaa hakkı bulunduğunun altını çizen Lammy, bu kararın İsrail'in güvenliğini etkilemeyeceğini de söyledi.

İngiliz hükümeti geçen haftalarda Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunmuştu.

AFP, Reuters/JD, BK

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