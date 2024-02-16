Biden: Navalni'nin ölümünden Putin sorumludur

ABD Başkanı Biden, Rus muhalif lider Navalni'nin ölümünden Putin'in sorumlu olduğunu ve Moskova'nın cezalandırılması için seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlayarak, olayın sonuçlarına yönelik uyarıda bulundu. Biden, Navalni'nin ölümüne şaşırmadığını ancak öfkeli olduğunu dile getirdi.

Biden, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama Navalni'nin ölümünün Putin ve serserilerinin yaptığı bir şeyin sonucu olduğuna şüphe yok" diye konuştu.

"Rus yetkililer kendi hikayelerini anlatacaktır" diyen Biden, "Ancak aldanmayın. Putin, Navalni'nin ölümünden sorumludur" ifadelerini kullandı.

Cezaevinde hayatını kaybeden Navalni'nin Putin hükümetinin "yolsuzluk ve şiddetine" cesurca karşı durduğunu savunan ABD Başkanı, Rusya'nın cezalandırılmasına yönelik adımları da değerlendirdiklerini söyledi.

Navalni'nin sözcüsünden "umut yok" açıklaması

Kremlin'e muhalif isimlerin başında gelen Navalni'nin birlikte çalıştığı ekibi de muhalif liderin ölümüne ilişkin haberlerin doğruluk ihtimalinin "oldukça yüksek" olduğunu açıkladı. Navalni'nin yolsuzlukla mücadele derneğinin yöneticisi Ivan Zhdanov, bir YouTube canlı yayınında "Aleksey Navalni'nin çok yüksek ihtimalle öldürüldüğünü anlıyoruz" diye konuştu. Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh de "Yarın bunun doğru olmadığının ortaya çıkacağı umudu olduğuna dair size yalanlar söylemeyeceğiz " ifadelerini kullandı. Yarmysh, böyle bir ihtimalin "yok denecek kadar az" olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Aralık ayında nakledildiği kutup bölgesindeki cezaevinin yönetiminden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Navalni'nin öldüğü ve ölüm sebebinin araştırıldığı kaydedilmişti.

Kremlin'e muhalif tutumuyla bilenen Navalni, geçen Ağustos ayında "aşırıcılık" suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni'nin nakledildiği ceza kolonisine genellikle müebbet hapis cezasına çarptırılanlar ile çok tehlikeli olarak değerlendirilen mahkumlar gönderiliyordu.

DW,Reuters,dpa/SÖ,EC

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