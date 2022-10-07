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ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe BidenFotoğraf: Liu Jie/Xinhua/IMAGO
ÇatışmalarAmerika Birleşik Devletleri

"Nükleer savaş riski 1962'den beri ilk kez bu kadar yüksek"

3 saat önce

ABD Başkanı Joe Biden, nükleer savaş riskinin 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez bu kadar yüksek olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden dünyada nükleer savaş riskinin 1962 Küba Füze Krizi'nden beri ilk kez bu kadar yüksek olduğunu söyledi. Demokrat Parti'nin New York'taki bağış toplama gecesinde bir konuşma yapan Biden, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) nükleer, biyolojik ya da kimyasal silah kullanma potansiyelinden söz ettiğinde şaka yapmıyor çünkü ordusu, belirgin bir şekilde düşük performans sergiliyor" dedi.

Konuşmasında dünyanın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük savaş anlamına gelen "armageddon" ifadesini kullanan Biden "Kennedy ve 1962'deki Küba Füze Krizi'nden beri bir armageddon ihtimali ile karşı karşıya kalmamıştık" dedi.

Taktik nükleer savaş ihtimali var mı?

Kimi uzmanlar görece küçük bir bölgede nükleer saldırı ihtimalinden söz ediyor. Biden konuşmasında buna da değinerek sınırlı bir bölgede taktik bir saldırının da daha geniş bir çatışmayı tetikleme riski olduğunu söyledi. Biden "Taktik nükleer silah kullanma kabiliyeti olduğu ve bunun bir armageddon ile sonuçlanmayacağı gibi bir şey olduğunu sanmıyorum" dedi.

Washington, Moskova'yı nükleer silah kullanılmasının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıyor. Ancak Beyaz Saray şimdiye kadar bu sonuçların neler olabileceği konusunda kamuoyuna bir açıklama yapmadı. ABD hükümeti öte yandan Rusya'nın nükleer silah kullanma yönünde somut adımlar attığı yönünde bir işaret görmediklerini de açıklamalarında ifade etmişti.

1962 yılındaki Küba Füze Krizi, Soğuk Savaş sırasında dünyanın süper güçleri arasında bir nükleer savaş yaşanmasının en muhtemel olduğu zamanlardan biri olarak değerlendiriliyor. ABD ve Sovyetler Birliği Ekim 1962'de nükleer savaşa yaklaşmış, kriz ABD Başkanı John F. Kennedy'nin Küba'ya saldırmama sözü vermesi ve Sovyet lideri Nikita Kruşçev'in Küba'daki füzeleri çekmesiyle sona ermişti.

AFP, Reuters / EC, CÖ

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