Biden ile Erdoğan arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti.

Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamada ''Başkan Joe Biden bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve işbirliği yapılan alanların arttırıldığı ve anlaşmazlıkların etkili bir şekilde yönetildiği yapıcı ikili ilişkilere duyduğu ilgisini iletmiştir" ifadelerine yer verildi.

Liderlerin, Haziran ayındaki NATO zirvesinde gerçekleştirilecek ikili bir görüşmede, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere anlaştığı belirtildi.

Ankara'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de Erdoğan ve Biden, "ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede "FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve ABD’nin Suriye’de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu" ifade etti.

İki liderin Haziran ayındaki NATO zirvesinde biraraya gelmek üzere anlaştığı belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak Biden'ın Erdoğan'a yarın "Ermeni Soykırımı'nı" tanıyacağını söyledi.

DW / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe