Biden: Erdoğan'la "olumlu ve verimli" bir görüşme yaptık

ABD Başkanı Joe Biden NATO zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "olumlu ve verimli" bir görüşme yaptığını belirtti. Erdoğan ile ikili görüşmede çok sayıda konuda nasıl bir yol izleyeceklerini tartıştıklarını ifade eden Biden, mutabık kaldıkları konular üzerinde Amerikalı ve Türk ekiplerin çalışmaların sürdüreceklerini dile getirdi. Biden, "Türkiye ve ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" dedi.

ABD Başkanı Biden, Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüştü. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400, iki ülke arasında kriz yaratan konuların başında geliyor.

Biden: Amerika geri döndü

ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez katıldığı NATO zirvesi sonrasındaki açıklamalarında "ABD'nin NATO antlaşmasının 5'inci maddesine olan bağlılığı kaya gibi sağlam ve sarsılmaz" diyerek "Amerika geri döndü" mesajı verdi.

Biden ve Erdoğan

NATO'da dayanışma içinde olduklarını ifade eden Biden, "Rusya ve Çin'in transatlantik dayanışmayı kırmak için çaba gösterdiğini" söyledi. "Ancak ittifakımız ortak güvenliğimiz ve ortak refahımızı inşa edebileceğimiz sağlam temellere dayanıyor" diyen Biden, 5'inci maddenin "kutsal bir yükümlülük" olduğunu kaydetti.

NATO Antlaşması'nın 5'inci maddesi "taraflar, Kuzey Amerika veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirilmesini" öngörüyor.

"Putin'e kırmızı çizgileri göstereceğim"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü Cenevre'de yapacağı görüşmeye ilişkin mesajlar da veren Biden, Putin'e kırmızı çizgiyi göstereceğini söyledi. "Devlet Başkanı Putin'e istediği takdirde iş birliği yapabileceğimiz alanlar olduğunu anlatacağım" diyen Biden, "Görüş birliği sağlayamadığımız alanlarda ise kırmızı çizgilerin ne olduğunu açıkça söyleyeceğim" ifadesini kullandı. Biden bunlardan birinin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya ile çatışma aramadığının altını çizen Biden, "Ancak Rusya zararlı eylemlerini sürdürürse, buna karşılık vereceğiz" şeklinde konuştu.

DW, AP, dpa/JD, HS

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