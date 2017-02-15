Biden: Doğu Avrupa'ya yakında asker gönderilecek

ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa ülkelerine "yakın gelecekte" ek birlik konuşlandırmaya başlayacağını söyledi. Biden konuşlandıracak askerlerin "çok fazla sayıda olmayacağını" belirtti ancak somut bir sayı vermedi.

Biden Pazartesi günü emir vererek 8 bin 500 Amerikan askerini alarma geçirmiş ve askerlerden ihtiyaç halinde hızlı bir biçimde nakledilmeye hazır olmalarını istemişti.

Doğu Avrupa'daki NATO üyelerinin savunmasını güçlendirmek için bunun önleyici bir tedbir olduğunu söyleyen Biden, Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna'ya ise ABD askeri gönderilmeyeceğini belirtmişti. Avrupa'da konuşlu olan Amerikan askerlerinin 35 bini Almanya'da bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin

Putin: Taarruz planım yok

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmede de tarafların "gerilimin düşürülmesine ihtiyaç olduğu konusunda mutabık kaldığı" öğrenildi.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre bir saatten uzun süren görüşmede Putin Macron'a "taarruz planları" olmadığını ve görüşmeleri sürdürmekten yana olduğunu söyledi. Ajans haberini Macron'un bir yardımcısının verdiği bilgilere dayandırdı. Fransız yetkili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Putin "karşı karşıya gelmek istemediğini açık bir biçimde söyledi" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

ABD'den diplomasi çağrısı

ABD Savunma Bakanlığı da diplomasiye odaklanılması gerektiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley basına bir açıklama yaptı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanacak bir silahlı çatışmanın her iki taraf açısından da "dehşet verici" olacağını söyleyen Genelkurmay Başkanı Milley, "(Sınırdaki birliklerin) Ukrayna üzerine salınması halinde bu ciddi, çok ciddi olur ve ciddi sayıda ölümle sonuçlanır" diye konuştu.

Savunma Bakanı Lloyd Austin ise bunun önlenebileceğini belirtti. "Çatışma kaçınılmaz değil" diyen Austin "Hâlâ diplomasi için zaman ve fırsat var" diye konuştu. "Sayın Putin doğru olanı da yapabilir" diyen Austin "Bu durumu bir çatışmaya döndürmeye gerek yok" dedi.

dpa, AFP / EC, SSB

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