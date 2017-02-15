Biden: Çekilme sürecinin uzatılması tartışılıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Afganistan'dan devam eden tahliyeler nedeniyle Amerikan askerlerinin çekilme sürecinin uzatılma ihtimalini askeri yetkililerle görüştüklerini söyledi. Ancak ABD askerlerinin görev süresini uzatmak zorunda kalmamayı umduğunu belirten Biden, G7 ülkelerinden de Amerikan birliklerinin Kabil havalimanındaki görev süresinin uzatılması talebi gelirse "Ne yapabileceğimize bakacağız" yanıtını vereceğini söyledi.

G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Salı günü Afganistan gündemiyle video-konferans yoluyla bir zirve buluşması gerçekleştirecek. G7 ülkeleri ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, İngiltere ve Japonya'dan oluşuyor.

"İşler ters gidebilir"

Amerikan birliklerinin koalisyondaki ortaklarıyla birlikte 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 28 bin kişiyi tahliye ettiğini ifade eden Biden, "Önümüzde daha uzun bir yol var. İşler ters gidebilir" uyarısında bulundu. IŞİD'i işaret eden Biden, "Teröristlerin bu durumdan faydalanmaya, masum Afganlara ve ABD birliklerine saldırmaya çalışacaklarını biliyoruz" dedi.

Kabil'deki havaalanından tahliyeler güçlükle gerçekleştiriliyor

Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'ndan yansıyan görüntüleri "yürek parçalayıcı" olarak nitelendiren Biden, ancak aynı ayda binlerce kişinin tahliyesi söz konusu olduğundan, bunun başladığı zamandan bağımsız olarak her zaman "zor ve acılı" olacağını söyledi. Biden, tahliyelerin iyi organize edilmemesi ve Amerikan birliklerinin geç hareket etmesi gerekçesiyle eleştiriliyor. Ayrıca Taliban'ın Kabil'i kolay ve hızlı bir şekilde kontrolü altına alması nedeniyle de ABD'ye suçlamalar yöneltiliyor.

ABD ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu diğer koalisyon ortakları, kendi vatandaşlarını ve bu ülkelerin temsilciliklerinde çalışan Afganları aileleriyle birlikte tahliye etmeye çalışıyor.

dpa,AFP/HS,SSB

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