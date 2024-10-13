Biden'ın ertelenen Almanya ziyareti 18 Ekim'e alındı

ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki 18 Ekim Cuma günü Almanya'yı ziyaret edeceği bildirildi. Biden, 10-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığı Almanya ziyaretini ABD'nin Florida eyaletini vuran Milton Kasırgası nedeniyle iptal etmişti.

Haber ajansı dpa ve Spiegel dergisine bilgi veren Alman hükümet kaynakları, Biden'ın Cuma günü Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile görüşeceğini belirtti.

Reuters ve AFP'ye konuşan bir hükümet kaynakları da ziyaret tarihini doğruladı. Bu, Biden'ın yaklaşık dört yıllık başkanlık dönemindeki ilk Berlin ziyareti olacak. Biden 2022 yılında G7 zirvesi için Bavyera Alplerindeki Elmau'ya gelmiş, ayrıca 7 Ekim'deki Hamas baskını sonrası İsrail'e yaptığı ziyaretten dönüşte başkanlık uçağı Air Force One yakıt ikmali için Ramstein'daki ABD üssüne inmişti. Ancak Biden Berlin'e şu ana kadar resmi ziyaret veya çalışma gezisi gerçekleştirmedi.

Biden, ABD'de Kasım'daki başkanlık seçimlerinin ardından Ocak ayında görevini yeni bir isme devredecek. Temmuz ayında adaylık iddiasından vazgeçen 81 yaşındaki Biden'ın resmi görevler ve ziyaretlere ayıracak daha fazla vakti olduğu, bu süreyi siyasi mirasını inşa etmek için kullandığı yorumları yapılıyor.

Programı kısaltıldı

Biden'ın iptal edilen ziyaret programı; Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in katılacağı bir dörtlü zirveyi de kapsıyordu.

Biden ayrıca ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarla ilgili bir toplantıya ev sahipliği yapacaktı. ABD Başkanı'nın, Almanya ziyaretinden sonra ise Angola'ya geçmesi planlanıyordu.

Ancak Spiegel, Biden'ın ziyaret programının büyük ölçüde kısaltıldığını bildirdi.

Biden'ın afet müdahale çalışmalarını denetlemek için ABD'de kalmasına neden olan Milton Kasırgası, Florida eyaletinde ciddi yıkıma yol açtı. Kasırgada en az 16 kişi hayatını kaybetti. Milton Kasırgası yaklaşık 50 milyar dolar da maddi zarara sebep oldu.

DW,dpa,AFP/CÖ,EC

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