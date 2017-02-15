Beyaz Saray'dan Çin açıklaması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Joe Biden'ın video konferans yoluyla yaptıkları görüşme sonrasında Beyaz Saray'dan beklenen açıklama geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrasında Çin tarafından açıklama gelmiş, ancak Beyaz Saray'ın saatler boyunca bir açıklama yapmaması dikkat çekmişti.

Beyaz Saray açıklamasında Başkan Biden'ın, "Pekin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması durumunda bunun bir işaret anlamına geleceği ve sonuçları olacağı" konusunda Şi'yi uyardığı bildirildi.

Açıklamada, "Başkan, krize diplomatik çözüm bulunmasına verdiği desteğin altını çizmiştir. İki lider ayrıca, ülkelerimiz arasındaki rekabeti yönetebilmek adına iletişim kanallarını açık tutmanın önemi üzerinde mutabık kalmıştır" ifadesine yer verildi.

Reuters haber ajansına konuşan ve ismi verilmeyen üst düzey bir ABD'li yetkili ise, görüşmenin "direkt, esaslara dayalı ve detaylı" olduğunu belirterek "Çin'in önümüzdeki gün ve haftalarda ne kararlar alacağını göreceğiz" diye konuştu.

Şi'den "dünya barışı için çalışalım" vurgusu

Çin Şinhua haber ajansı, Şi'nin görüşmede Biden'a dünya barışı için iki ülkenin birlikte çalışması yönünde çağrıda bulunduğunu bildirdi. Habere göre Şi, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak bizler sadece Çin-ABD ilişkilerinin doğru yolda ilerlemesine eşlik etmekle kalmayıp aynı zamanda uluslararası sorumluluklarda üzerimize düşen payı yüklenmek ve dünya barışı ile huzuru için çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden (solda) ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 15 Kasım 2021'de gerçekleştirdikleri video konferanstan bir görüntü.

Ukrayna'daki savaşın da konuşulduğu görüşmede Şi, Ukrayna'daki gelişmelerin ülkelerin muharebe meydanında karşı karşıya gelmemesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Ukrayna krizi görmek istediğimiz bir şey değil” dedi. Çatışma ve gerilimin kimsenin çıkarına olmadığını vurgulayan Çin Devlet Başkanı, uluslararası toplumun en fazla barış ve güvenliğe değer vermesi gerektiğini ifade etti.

Tayvan uyarısı

Çin medyasına yansıyan haberlere göre Şi, Tayvan konusunda da ABD'ye uyarıda bulundu. "ABD'deki bazı bireylerin Tayvan'daki bağımsızlık yanlısı güçlere yanlış sinyaller gönderdiğini ve bunun çok tehlikeli olduğunu" ifade eden Şi, Çin-ABD ilişkileri üzerinde olumsuz etki yapmaması için Tayvan konusuna uygun bir yaklaşımın önemini vurguladı.

İki liderin görüşmesi öncesinde bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin’i Rusya’ya olası askeri yardımlar konusunda sert bir biçimde uyarmıştı. Pekin’in Rusya’ya silah yardımı yapmasından endişe duyduğunu ifade eden Blinken, Çin'in böyle bir adım atması durumunda bedelini ödeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 618 sivil hayatını kaybetti ve 3 milyondan fazla insan ülkesini terk etti.

DW,AFP,rtr/DÇÜ,BK

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