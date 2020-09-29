Berlin'in yeni havalimanı 9 sene gecikmeli açıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de inşaatı tamamlanan yeni havalimanı dokuz yıl gecikme ile 31 Ekim Cumartesi günü resmen hizmete açıldı. Öngörülenden üç kat fazlaya mal olan havalimanının açılış tarihi olarak daha önce 2011 planlanmıştı.

Yeni havalimanından ilk uçuş Pazar sabahı yapılacak. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) önemli liderlerinden eski başbakan Willy Brandt'ın adını taşıyan havalimanı Berlin ve Brandenburg eyaletleri ile Federal Hükümetin ortak projesi olarak hayata geçirildi.

Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke, açılışta yaptığı konuşmada "Krizler yaşandı ve uzun bir inşaat süreci oldu. Bugün nihayet başarının ilk bölümünü yazıyoruz" diyerek yaşanan sürece dikkat çekti.

Federal Ulaştırma Bakanı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Andreas Scheuer, "Bu bir kutlama günü değil, sevindiğimiz ve sırtımızdan yükün kalktığı bir çalışma günü" diye konuştu. Bundan sonrasının pandeminin ve virüsün olumsuz etkilerini atlatacak bir ekonomik mucize olmasını da dileyen Bakan Scheuer, "Havalimanı ile ilgili şakaları artık son ermeli" dedi.

Çok sayıda teknik ve güvenlik sorunu nedeniyle açılışı altı kez ertelenen başkentin yeni havalimanı sıkça alay konusu olmuş, biteceğine ve kullanıma açılacağına dair inanç azalmıştı.

Üç katına mal oldu

İnşasına 2006 yılında başlanan ve 1 milyar 900 milyon euroya mal olması öngörülen havalimanının yapımı için yaklaşık 6 milyar euro harcandı. İnşa sürecindeki yanlış planlamalar ve yönetimdeki hatalar nedeniyle projenin maliyeti arttı. Projenin maliyetinin yüzde 26'sını federal hükümet, geri kalanını ise Berlin ve Brandenburg eyaletleri tarafından karşılandı.

2 bin futbol sahası büyüklüğünde

Bin 470 hektar büyüklüğündeki Willy Brandt Havalimanı, 2 bin futbol sahası büyüklüğüne tekabül ediyor. Büyüklüğüne rağmen ilk başlarda senede 27 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen havalimanının orta vadede kapasitesinin sınırlarına dayanacağı tahmin ediliyor. 2019 yılında Berlin'e veya Berlin'den 35 milyondan fazla yolcunun uçuş gerçekleştirdiği gözönünde bulundurulunca, yeni havalimanının kapasitesinin yetersiz kalabileceği belirtiliyor. Ancak havalimanı işletmecisi şirket gerekmesi halinde 45 milyon yolcuya hizmet verilmesinin mümkün olduğunu duyurdu. Koronavirüs pandemisi yüzünden uçuşların azalması nedeniyle havalimanının kapasitesinin ilk etapta tam kullanımı beklenmiyor.

Video izle 03:59 Paylaş Berlin'in yeni havalimanı 9 yıllık gecikme ile açılıyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3jJBy Berlin'in yeni havalimanı 9 yıllık gecikme ile açılıyor

10 bin araç ve 85 uçak için yer var

Kısaca BER diye anılan havalimanında 10 bin araç için otopark ile 85 uçak için park imkanı bulunuyor. 15 uçak için de ilave yer planlaması yapıldığı duyuruldu. İniş ve kalkış pistinin 1 milyon 700 bin metrekare olduğu açıklandı. Uçakları yönlendirecek olan teknik ekibin yer aldığı kulenin yüksekliği ise 72 metre olarak verildi. Willy Brandt'ın paralel iki iniş ve kalkış pisti bulunuyor.

33 bin metrekare cam cephe

Yolcuların iyi bir manzaraya sahip olması amacıyla 33 bin metrekarelik cam cephenin kullanıldığı, demiryolu bağlantısının da altı peronla yolculara iyi ulaşım imkanı sağladığı haber veriliyor.

Tegel kapatılacak

Berlin'deki yeni havalimanının hizmete girmesi ile Tegel Havalimanı 8 Kasım'dan itibaren uçuşlara kapatılacak. Schönefeld Havalimanı ise yeni yapılan havalimanına Terminal 5 olarak entegre edilecek, fakat burasının da uzun vadede kapatılması planlanıyor.

Reuters, AFP, DW/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe